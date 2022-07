Battiti Live 2022: tutti i cantanti della seconda puntata

By

Martedì 12 luglio va in onda su Italia Uno la seconda puntata di Battiti Live 2022, uno dei pochi appuntamenti televisivi dell’estate musicale italiana presentato per il quinto anno consecutivo da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. La prima puntata ha ottenuto un buon riscontro. A seguirla 1.521.000 telespettatori con il 12.32% di share.

Nel corso della serata non sono mancati picchi importanti – del 21% di share – che hanno raggiunto i 2.185.000 telespettatori. La prima tappa del tour ha fatto registrare numeri record tra i giovanissimi con una media del 32% di share nel target 15-24 anni. Boom anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #BattitiLive ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

Radio Norba Cornetto Battiti Live ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che cantano le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi. Si alternano infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio ha come sempre il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Gli artisti sono poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offrono incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Scaletta cantanti seconda puntata Battiti Live 2022 su Italia 1

Come sempre Battiti Live accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Tra i cantanti e musicisti della seconda puntata: Sangiovanni, Mecna & Coco, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Achille Lauro, Baby K, Alex, Fred De Palma, Coez, Federico Rossi, Vegas Jones, Nika Paris, Room 9, Francesco Renga, Hal Quarter, Boro Boro, Gabry Ponte. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Tommaso Paradiso, da Manduria e Albe da Vieste.

Numero puntate Battiti Live 2022 e dove vedere le repliche

Battiti Live 2022 va in onda a luglio e agosto su Italia 1, ogni martedì sera (salvo cambiamenti di programmazione), per un totale di cinque puntate. Le repliche delle puntate sono disponibili in streaming sulla piattaforma Mediasetplay e ogni mercoledì sera su Mediaset Extra alle 21.15. La regia è affidata a Luigi Antonini.