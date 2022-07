Battiti Live 2022: tutti i cantanti della prima puntata

Martedì 5 luglio torna Battiti Live, l’appuntamento musicale di Italia Uno presentato per il sesto anno consecutivo da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Saranno in tutto cinque gli appuntamenti dell’evento, considerato l’erede di Festivalbar, format cult degli anni Ottanta e Novanta. Dopo due anni tutt’altro che facili lo show tornerà nelle piazze e nei centri più belli della Puglia. Si riprenderà a girare dopo il 2020 e il 2021, piuttosto complicati per via della pandemia. A causa delle restrizioni dovute al Covid-19 l’evento si è svolto in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto.

Quest’anno, invece, il Radio Norba Cornetto Battiti Live torna in tour per la Puglia. Ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio, attrice, conduttrice e youtuber, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche della Puglia, Regione dove è nato il Battiti Live. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Scaletta cantanti prima puntata Battiti Live 2022 su Italia 1

Come sempre Battiti Live accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Protagonisti della prima puntata saranno: Fedez con Tananai e Mara Sattei, Aka7even, Gabry Ponte, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Coez, Baby K, Boro Boro, The Kolors, Mr. Rain, Matteo Romano, Alfa.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Marco Mengoni da Conversano e La Rappresentante di Lista da Ceclie Messapica. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Numero puntate Battiti Live 2022 e dove vedere le repliche

Battiti Live 2022 andrà in onda a luglio e agosto su Italia 1, ogni martedì sera (salvo cambiamenti di programmazione), per un totale di cinque puntate. Le repliche delle puntate saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Mediasetplay e ogni mercoledì sera su Mediaset Extra alle 21.15.