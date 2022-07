Battiti Live: Gregoraci stecca con “Soleil”, gaffe Fedez, Tananai cade

La seconda puntata di Battiti Live trasmessa ieri sera e andata in scena da Gallipoli si è rivelata infausta per diversi motivi. Molti dei partecipanti, infatti, fra conduttori e cantanti, si sono resi protagonisti di gaffe e piccoli incidenti già diventati virali sui social.

Il primo scivolone, e quello di cui tutti stanno parlando da ore, è stato quello della conduttrice Elisabetta Gregoraci. La ex di Flavio Briatore, introducendo l’arrivo del cantante spagnolo Alvaro Soler, ha regalato al pubblico un momento epico e molto gustoso, nonché quello che molti potrebbero definire una sorta di “lapsus freudiano”. La Gregoraci ha storpiato il cognome di Soler in “Soleil“: un errore davvero esilarante, soprattutto alla luce del successo e dell’esposizione mediatica (pur controversi) che la ex gieffina ha avuto nell’ultimo anno.

Ma Elisabetta Gregoraci non è stata nemmeno l’unica ad aver regalato un momento di imbarazzo vero sul palco.

Fedez dimentica le parole della sua canzone

Se vi siete mai chiesti se ad un cantante può accadere di dimenticarsi completamente il testo di una canzone la risposta è sì, è questo è stato il caso di Fedez, proprio ieri. Quando l’artista è salito sul palco dell’evento di Radio Norba per intonare Chiamami per nome insieme a Francesca Michielin è entrato completamente nel panico.

Fedez si è girato con gli occhi terrorizzati verso la Michielin, che con lui ha presentato il brano lo scorso anno, in occasione del Festival di Sanremo 2021. “Dove sei Francy? Io non me la ricordo più questa canzone! Non la ricordo davvero!” ha detto Federico Lucia, che dopo la kermesse dello scorso anno non ha chiaramente più avuto occasione di “rinfrescarsi la memoria”. A questo punto la Michielin è arrivata in suo soccorso, ricordandogli la presenza del gobbo. “Guarda, canto io le tue parti, se vuoi“ ha aggiunto la Michielin, mentre in sottofondo Fedez ribadiva “Non me la ricordo veramente!”. E dire che con questa canzone Fedez era persino riuscito ad arrivare secondo a Sanremo!

L’incidente di Tananai

Dulcis in fundo, a regalare un altro momento di “spettacolo” ai presenti a Battiti Live è stato Tananai. Il cantante lombardo era presente per cantare, proprio insieme a Fedez, la hit tormentone La dolce vita, in collaborazione con Mara Sattei.

In un momento di foga, Tananai ha avuto la brillante idea di saltare sul posto, cadendo rovinosamente a terra. La caduta, come raccontato via Instagram Stories, gli è poi valsa una brutta storta alla caviglia, che ha dovuto curare con una fasciatura.