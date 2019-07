Bottle Cap Challenge, la sfida delle star: Sophie Turner dice basta

Sono tutti impazziti per la Bottle Cap Challenge ma Sophie Turner proprio non ci sta. Ecco le parole della celebre attrice

Dopo la Ice Bucket Challenge, in cui bisognava tirarsi un secchio d’acqua fredda in testa, un’altra challenge sta spopolando tra le star. Si tratta della Bottle Cap Challenge, diventata il trend dell’estate 2019, che consiste nel riuscire a togliere il tappo da una bottiglia mediante un calcio. I vip che stanno provando a vincere questo gioco sono veramente tanti. Tra di loro ci sono anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo italiano, come ad esempio Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis. Ma non solo, a prendere parte alla Bottle Cap Challenge ci sono anche personaggi molto seguiti ed amati come Mariah Carey e Kendal Jenner, la sorella della più celebre Kylie. Tra vip, però, è spuntato anche qualcuno che si è detto stufo di questo giochino. Si tratta di Sophie Turner, star di Game of Thrones che si è addirittura fatta beffa della sfida e di chi sta partecipando.

“Smettetela subito!” le parole di Sophie sulla Bottle Cap Challenge

Mentre viaggiava insieme al marito, Joe Jonas, l’attrice ha postato un video su instagram proprio riguardante la Bottle Cap Challenge. Nel breve filmato, la Turner finge di aprire una bottiglia di vino per poi avvicinarsi alla fotocamera e dire a gran voce: “Finitela con questa cosa, subito!”. Insomma alla bellissima Sophie questa sfida sembra proprio non andare giù. E dello stesso pensiero pare essere anche la sua dolce metà visto che non ha ancora preso parte a questo gioco.

Sophie Turner e Joe Jonas, vacanze italiane

Dopo aver visitato la Francia ed aver trascorso qualche giorno a Parigi, dove si sono sposati, Sophie Turner e Joe Jonas pare si siano spostati in Italia. E per la gioia delle loro fan nostrane i due stanno passando le loro vacanze in quel di Sorrento, in provincia di Napoli. L’attrice e il cantante si sono sposati per la seconda volta il 29 Giugno presso lo Chateau Le Martinet che si trova nel territorio francese. La prima volta che i due hanno contratto matrimonio è stato a Las Vegas dopo i Billboard Music Awards che si sono tenuti a Maggio del 2019.