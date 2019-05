Game of Thrones, Sophie Turner: la verità sulla tazza e le nozze con Joe

Game of Thrones, Sophie Turner svela il mistero legato alla tazza Starbucks

Sophie Turner, interprete di Sansa Stark in Game of Thrones, viene accolta nel programma statunitense The Tonight Show con Jimmy Fallon come una diva. La giovane 24enne è uno dei volti più amati del mondo delle serie televisive. Ha conquistato il pubblico, non solo attraverso il ruolo della coraggiosa Stark, ma anche con la sua storia d’amore con Joe Jonas. La giovane attrice, oltre a parlare del suo recente matrimonio a Las Vegas, rivela anche chi è il colpevole della discussa gaffe della nota serie tv. Scendendo nel dettaglio, nel corso della puntata 8×04, è apparsa sul tavolo una tazza Starbucks. Un elemento super moderno, tra i vari oggetti che riprendono epoche non di certo recenti. Si è parlato molto in questi giorni di questa gaffe, che non poteva passare inosservata all’occhio dei telespettatori più attenti. Da ciò è nato un vero e proprio mistero: chi tra gli attori presenti ha dimenticato la tazza in scena? Inizialmente la colpa è ricaduta su Emilia Clarke, interprete di Daenerys, e subito dopo proprio su Sophie, che ora spiega la verità.

Sophie Turner: ecco chi ha commesso la gaffe sul set di Game of Thrones

La giovane Turner, nel programma statunitense, conferma i dubbi di moltissimi fan: a lasciare la tazza Starbucks sul tavolo sarebbe stata proprio Emilia Clarke. “Ovviamente è stata Emilia”, confessa ridendo la 24enne. Come già si era intuito in queste ultime ore, attraverso un post condiviso su Instagram dall’interprete di Daenerys, quest’ultima potrebbe essere la colpevole di questa simpatica gaffe. Tante sono le meme divertenti creati dai fan della serie, che non vedono l’ora di scoprire il finale di stagione, l’ultima della serie. Intanto, Sophie sorprende tutto il suo pubblico con il matrimonio inaspettato a Las Vegas con Joe Jonas. Una storia d’amore che sta appassionando moltissimi fan, i quali attendono con ansia la cerimonia ufficiale.

Sophie Turner e il matrimonio con Joe Jonas: le nozze ufficiali in Francia

Il conduttore Jimmy Fallon, durante l’intervista, non può non menzionare le nozze a Las Vegas di Sophie e Joe. La star de Il Trono di Spade appare super contenta, tanto che alza un pugno verso il cielo, facendo notare la sua soddisfazione. Il tutto è stato officiato da un imitatore di Elvis Presley ed è costato $600. Ora celebreranno ufficialmente il loro matrimonio in Francia, ma ancora non si hanno molte anticipazioni al riguardo. Intanto, nel corso dell’intervista, Joe ha inviato al programma un video messaggio, nel quale rivela di essere il fan numero uno della sua dolce metà! Un gesto romantico e speciale per la bellissima Sophie Turner!