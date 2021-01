Boateng “cancella” Melissa Satta: il gesto dopo il divorzio

Il calciatore non ha reagito bene alla fine del matrimonio con la ex moglie nonostante si siano lasciati in buoni rapporti. Ecco cosa è successo

Da quanto riporta Gabriele Parpiglia su Giornalettismo sembra proprio che alcune delle foto pubblicate da Kevin Price Boateng con la ex moglie Melissa Satta siano scomparse dal suo profilo. Il giornalista ha messo in rilievo un fatto particolare e curioso. Ecco cosa è successo.

Lo scorso 21 dicembre l’ex velina Melissa Satta aveva pubblicato una foto in cui si mostrava con Boateng e il figlio Maddox. Nella didascalia un lungo pensiero sugli anni trascorsi con il calciatore e l’annuncio secondo cui i due si sarebbero definitivamente lasciati, dedicandosi alle loro vite l’una lontano dall’altro. La modella sarda aveva rivolto dolci parole nei confronti di Boateng, ringraziandolo per il regalo più bello, Maddox, e promettendo di esserci sempre per lui. Da questo messaggio si era potuto intuire che i due si erano mollati in buoni rapporti.

Oggi, invece, Gabriele Parpiglia ha fatto notare che la stessa fotografia, che era stata ricondivisa dal calciatore, è sparita dal profilo di Boateng. Infatti, si nota che l’ultima foto con la ex moglie risale alla scorsa estate. In quel frangente circolavano delle voci su una nuova crisi tra di loro. I rumors erano stati riportati proprio dallo stesso Gabriele Parpiglia che aveva sentito un lungo sfogo della showgirl.

Melissa Satta infatti lamentava alcuni problemi con Boateng e aveva detto di voler andare a Capri per staccare un po’. Pertanto, a quel punto, era spuntata una foto in cui la ex velina e il calciatore si mostravano mentre cenavano in Sardegna. Il tutto per smentire la presunta crisi, con tanto di sorrisi sereni.

Ora però le foto da agosto in poi sono sparite dal profilo di Kevin Price Boateng. Ci si chiede a questo punto che cosa sarà successo. Lo stesso Gabriele Parpiglia nel suo pezzo si domanda se a questo punto le dolci parole di Melissa fossero vere o solo una convezione.

Di certo le frecciatine a Boateng da parte della ex velina non sono mancate. Recentemente infatti è stata ospite nel programma di Carlo Conti Affari tuoi (Viva gli sposi) e non ha esitato a ironizzare sulla fine del suo matrimonio. Qualche tempo prima, invece, subito dopo la loro rottura anche Boateng aveva dedicato a Melissa parole al miele, ringraziandola per essere stata una moglie e una mamma esemplare.