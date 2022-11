Blasi, flirt con Edmondo? Ilary per la prima volta si espone

Per la prima volta Ilary Blasi decide di esporsi su uno dei flirt raccontato dalle ultime notizie di cronaca rosa. L’ex di Francesco Totti smentisce pubblicamente di avere una frequentazione o una storia d’amore con Edmondo Israilovici. Nei giorni scorsi, Diva e Donna aveva condiviso alcune foto che ritraevano la conduttrice dell’Isola dei Famosi a fianco a quest’uomo.

Tale rumor sembrava far intendere che tra Ilary ed Edmondo ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. Invece, oggi la Blasi vuole assolutamente chiarire come stanno davvero le cose. Si tratta di un gesto inaspettato, visto che la conduttrice non si era mai esposta finora sui gossip che la vedono protagonista in questi mesi. Mentre ormai è chiaro a tutti che Totti sta insieme a Noemi Bocchi, c’è ancora tanta curiosità sull’attuale stato sentimentale della Blasi

Proprio nelle scorse ore, la famosa rivista statunitense New York Times ha espresso un’opinione sulla separazione di Francesco e Ilary. Il giornalista americano Jason Horowitz ha duramente attaccato l’ex calciatore attraverso questo articolo. E, intanto, la conduttrice gira alcune Stories di Instagram riprendendosi in compagnia di Edmondo, che si trova seduto accanto a lei in un ristorante.

Con molta ironia, come è solita fare, Ilary fa inizialmente presente che sulle copertine dei “giornali scandalistici” viene definito il suo uomo “Edmondo, detto Mondo”. Detto ciò, la Blasi smentisce di avere una relazione amorosa con l’imprenditore romano.

“Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”

Dunque, l’unico rapporto che lega Ilary ed Edmondo è una bellissima amicizia. La Blasi assicura che conosce da moltissimi anni l’imprenditore, che è più grande di lei. Dopo di che, la conduttrice lancia un appello alle sue follower, facendo notare che Israilovici è attualmente single: “Vi lascio il tag, approfittatene”. Chiude il tutto condividendo una foto scattata con Edmondo.

L’imprenditore non è il primo volto a essere stato affiancato a Ilary in questi mesi. Sono davvero tanti i flirt che le sono state attribuiti durante questa turbolenta separazione con Totti. In particolare, il gossip l’ha vista spesso vicina al personal trainer Cristiano Iovino. Un altro nome spuntato fuori è quello del ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, Alessio La Padula.

E, intanto, continuano a uscire fuori nuovi rumors che riguardano borse e Rolex, grandi protagonisti della versione mediatica della separazione tra Totti e Blasi.