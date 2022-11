La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta appassionando tutti. Dopo venti anni di matrimonio un vero e proprio colpo di scena: erano in molti a credere sulla solidità di questo rapporto. Eppure questo amore è finito, per di più tra rabbia e rancore, tra Rolex rubati e borsette sparite. Una rottura che si è trasformata in una vera e propria telenovela, per la gioia degli amanti del gossip che seguono con passione e interesse ogni singolo risvolto della vicenda.

Il caso è addirittura sbarcato oltreoceano: della separazione tra Totti e Ilary se ne parla anche negli Stati Uniti, dove è apparso un articolo sul prestigioso New York Times a firma del giornalista Jason Horowitz, che non è riuscito a non fare a pezzi l’ex calciatore.

“C’era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che è stata la signora Blasi a rubare i suoi orologi Rolex”

Nel lungo articolo americano su Totti e Ilary si è parlato ovviamente della nuova fidanzata dell’ex calciatore, Noemi Bocchi. La storia tra i due, ufficialmente nata lo scorso gennaio, è già molto seria con convivenza in vista e rispettive presentazioni in famiglia:

“Questa settimana, il signor Totti ha cercato pubblicamente la casa con la sua ragazza, Noemi Bocchi, 34 anni, una flower designer che non è del tutto diversa dall’aspetto della signora Blasi”

Secondo il New York Times questa “disordinata separazione coniugale” starebbe offuscando “una leggenda del calcio romano”. La scelta inoltre di trasferirsi a Roma Nord, considerato feudo laziale, non aiuterebbe. Francesco Totti è considerato un vero e proprio mito dai tifosi romanisti ma è soprattutto un calciatore che ha fatto la differenza in Italia con i suoi valori, con i suoi principi di fedeltà e con il suo immenso talento. Come reagirà a queste affermazioni?

Le ultime news su Totti, Ilary e Noemi Bocchi

Attualmente il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è dei migliori. I due non si rivolgono la parola e comunicano solo tramite WhatsApp per informazioni inerenti i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che hanno rispettivamente 17, 15 e 6 anni. Tutti e tre hanno già conosciuto Noemi Bocchi.

Di recente Totti ha festeggiato il compleanno del suo primogenito proprio in compagnia della nuova compagna e dei suoi eredi. La 34enne è mamma di due bambini di 10 e 8 anni, avuti dall’ex marito, l’imprenditore romano Mario Caucci.

Le pratiche della separazione tra Ilary e Totti non sono state ancora avviate: non è chiaro quando si troverà un accordo definitivo su patrimonio e gestione dei figli. Intanto la Blasi è stata beccata a cena con un noto immobiliarista di nome Edmondo.