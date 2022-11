Totti e Noemi vanno a vivere insieme: le foto della casa, dov’è

Non che ci fossero più dubbi di sorta a riguardo, ma Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di fare sul serio. Sono ormai lontani i tempi in cui la loro relazione sembrava un semplice pettegolezzo, un rumor fatto circolare dai gossippari più incalliti. La coppia è uscita allo scoperto ufficialmente e non ha più paura di nascondersi dagli obiettivi dei paparazzi, che nelle scorse ore li hanno pizzicati in un altro momento chiave della loro relazione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno infatti ufficialmente andando a vivere insieme. “Er Pupone”, dopo aver fatto avanti e indietro fra la sua magione e la casa di Noemi per mesi, avrebbe deciso di iniziare con lei una convivenza. A confermarlo sono alcuni scatti esclusivi apparsi nelle scorse ore su Chi, che ha svelato le intenzioni (molto serie) dei due con una serie di scatti rubati.

Nelle foto che appariranno sul prossimo numero sul magazine diretto da Alfonso Signorini (che ha tra l’altro beccato Diletta Leotta e Loris Karius a baciarsi appassionatamente) si possono vedere Francesco Totti e Noemi visitare un enorme attico in zona Roma Nord. Ecco cosa riporta la rivista e le foto apparse sul magazine:

“La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione.”

Gli ultimi aggiornamenti sulla separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nel frattempo, mentre va alla ricerca di un nuovo nido coniugale, prosegue la battaglia legale del calciatore con la presentatrice di L’Isola dei Famosi, anche se pare che fra i due ci siano già in atto piccoli segnali di pacificazione.

Ci sarebbe infatti stato un primo passo conciliante da parte di Totti verso Ilary. Come riportato dal Corriere della Sera, il calciatore avrebbe deciso di restituire le preziose borse alla ex moglie. Si parla di prodotti firmati Chanel, Dior, Hermés, Gucci, mica roba da ridere. Il gesto conciliante, ad ogni modo, non avrebbe convinto Ilary a ridare a Francesco Totti i suoi tanto chiacchierati Rolex.

Stando alle ultime indiscrezioni, insomma, sembrerebbe che Ilary non veda l’ora di portare l’ex in tribunale. In ballo c’è un patrimonio condiviso davvero impressionante.