Ilary Blasi ancora protagonista del gossip italiano. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna in compagnia di un certo Edmondo, il proprietario e fondatore di una importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano. I due sono stati pizzicati a cena insieme, in un esclusivo ristorante della Capitale.

Attenzione però: nelle immagini pubblicate dalla rivista non si vedono atteggiamenti intimi o complici. Ilary Blasi e tal Edmondo non sono infatti usciti da soli bensì con altre persone. A tavola erano almeno in sei. Difficile dunque pensare che l’uomo possa essere il nuovo fidanzato della presentatrice, come ipotizzato inizialmente da qualcuno. Anche se le uscite separate post cena potrebbero lasciar pensare ad un’abile tattica per sviare l’attenzione…

L’uomo, di mezza età, con barba curata, jeans e giacca scura su scarpa elegante, è arrivato al locale con due amici e qui ha incontrato Ilary con due amiche. Per l’occasione la Blasi ha sfoggiato: giacca di pelle nera, stivali alti, leggings verdi e una borsa griffata (la Blondie di Gucci dal valore di 2.500 euro).

E a proposito di borsette… pare che, contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, Francesco Totti non abbia mai restituito le cose rubate all’ex moglie (si parla pure di gioielli e scarpe). Sarebbe stata Ilary a scoprire dove l’ex marito le aveva nascoste.

Dove Totti aveva nascosto le borse di Ilary

Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Francesco Totti non avrebbe mai restituito alla conduttrice Mediaset le sue amate borse (tutte ovviamente griffate e costose, una collezione assai pregiata). Sarebbe stata Ilary a scoprire il posto dove le aveva nascoste: ovvero nella Spa della maestosa villa all’Eur dove Totti e Ilary continuano a vivere da separati in casa in attesa di raggiungere un accordo ufficiale.

Ilary avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo ma la porta non si sarebbe aperta. Nessuna risposta dai collaboratori domestici, i dubbi della padrona di casa che a questo punto avrebbe chiamato un fabbro. Forzata la porta ecco la sorpresa: molte borse erano nascoste all’interno della struttura.

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi si trovava in quel momento con la figlia Chanel, che di recente ha compiuto quindici anni. Il caso è finito in tribunale e dopo la prima udienza dello scorso ottobre, che non ha portato a nulla di fatto, gli avvocati dell’ex coppia si ritroveranno faccia a faccia davanti al giudice il prossimo 11 novembre.