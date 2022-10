Totti e Ilary, oggi primo confronto in tribunale: cos’è successo

Primo confronto tra gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale. Secondo quanto riporta Dagospia, il giudice ha preso una decisione, che comunque non è quella finale. Infatti, sembra che si sia preso del tempo per decidere se aprire un’istruttoria. Di cosa di discuteva oggi nell’aula di tribunale? Nella mattinata di venerdì 14 ottobre 2022, si è discusso della restituzione degli ormai famosi Rolex di Totti e degli oggetti personali, tra scarpe, gioielli e borse, di Ilary. Questo è un passaggio preliminare, che non avrebbe a che fare con la causa di divorzio.

“Due ore di confronto” tra gli avvocati di Totti e Blasi, Annamaria Bernardini de Pace e Alessandro Simeone. Si è trattato del “primo capitolo giudiziario” riguardante la turbolenta separazione tra Francesco e Ilary. I due legali si sono confrontati di fronte al giudice della settima sezione civile di Roma, Francesco Frettoni. L’udienza è terminata, come già indicato, senza alcun risultato decisivo. Inoltre, pare non sia neppure stata ancora fissata una nuova data di udienza. In questa fase, solo prima dell’apertura dell’istruttoria, c’è ancora spazio per la conciliazione.

Ilary Blasi è stata la prima a chiedere a Totti di restituirle gli oggetti di valore che le avrebbe portato via. Secondo la versione della conduttrice, l’ex capitano della Roma avrebbe ‘rubato’ dalla sua cabina armadio borse di lusso, scarpe firmate e alcuni gioielli preziosi. Questa l’indiscrezione riportata da Il Messaggero qualche giorno fa. Per tale motivo, Ilary ha presentato il ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Roma, con cui chiede la restituzione.

Di fronte a questa richiesta, Totti ne avrebbe fatte altre tramite i suoi legali Antonio Conte e Anna Bernardini de Pace. “Una lista degli oggetti contesi è già agli atti e verrà eventualmente valutata se verrà avviata l’istruttoria”, si legge su Dagospia. La decisione del giudice dipenderà anche dal modo in cui verranno trattate le richieste dei due ex coniugi, ossia se in un solo procedimento o in due percorsi differenti. In quest’ultimo caso si andrebbero a trattare prima le richieste di Ilary e poi quelle di Francesco.

Al momento, Blasi e Totti si contendono anche il possesso della villa dell’Eur. Proprio nelle scorse ore, attraverso il suo avvocato, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di mettere fine alle ultime fake news sul suo conto. Scendendo nel dettaglio, ha voluto smentire il racconto fatto dall’investigatore privato Ezio Denti, il quale ha affermato di essere stato incaricato dall’ex letterina a pedinare il Pupone.