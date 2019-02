Biondo a Sanremo 2019 con Einar, la confessione che spiazza: “Ho avuto una crisi”

Sanremo 2019, Biondo parla dell’Ariston

Tutti ormai conosciamo Biondo e sappiamo benissimo che non è esattamente il tipo di ragazzo che si trattiene: nel bene o nel male infatti è sempre stato sé stesso e non ha si è mai nascosto. Come ha fatto proprio qualche ora fa parlando della sua esibizione sul palco dell’Ariston assieme a Einar Ortiz, classificatosi penultimo, e Servio Sylvestre. “Qual è stata – gli ha chiesto un fan durante una sessione di domande e risposte – l’emozione che hai provato quando sei salito sul palco dell’Ariston?”. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la risposta di Biondo sarebbe stata questa.

La confessione di Biondo: “2 ore prima ho avuto una crisi”

“2 ore prima – ecco le sue parole – ho avuto una crisi, poi ho bevuto un bicchiere di vino e ho pensato che sarebbe stata una cosa talmente veloce che me la sarei dovuta godere al massimo e così è stato”. Tanta preoccupazione all’inizio insomma, e poi invece carpe diem. In effetti Biondo è stato quasi completamente a suo agio sul palco dell’Ariston e non ha dato alcun segno d’imbarazzo. Certo, questo non è servito a cambiare le sorti della canzone Parole nuove ma l’importante è aver fatto bella figura. Peraltro a Einar consigliamo di fare come fece Irama tre anni fa: lo ha raccontato proprio lui prima di Sanremo ed è stato un racconto che ci ha molto colpito.

Le ultime news su Biondo

E pensare comunque che solo qualche tempo fa il rapper aveva confessato di essere stato molto male: visti i risultati, si è ripreso benissimo. Chissà se si sta riprendendo anche Mahmood dalla valanga di critiche che ha ricevuto dopo la vittoria secondo molti scippata a Ultimo: accusa ingiustificata perché Sanremo prevede da diversi anni la presenza di una giuria di qualità e non si può pretendere che il meccanismo cambi solo per far vincere il proprio beniamino. Al momento le parole di Stash sul vincitore di Sanremo ci hanno molto sorpreso: siamo proprio curiosi di sapere cosa ne pensa Biondo che un po’ ha vissuto l’aria sanremese!