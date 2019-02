Irama a Sanremo 2019, la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini

Sanremo 2019 cantanti, il racconto di Irama su Instagram

Tante solo le emozioni per Irama a Sanremo 2019. Il Festival non è ancora iniziato ma il cantante sarà senz’altro su di giri, visto che rispetto a tre anni fa torna in una veste del tutto nuova nel girone dei Big. “Sono passati tre anni – queste le parole che ha detto in un video postato tra le sue Instagram stories – e sono ancora qui: ho un déjà vu, ho un ricordo bellissimo. Tutto cominciò qui!”. Chi era con lui ha subito ricordato un aneddoto bellissimo su tre anni fa che avrà senz’altro emozionato i fan: “Tutto cominciò qui su questo palco, ti ricordi? Era un ragazzo emozionato, aveva una grande voglia di spaccare. Oh, quante cose son successe, eh, Filippo! Io sono davvero felice per te perché ti meriti tutto quello che poi è successo, eh!”. Ma non è finita qui.

Irama a Sanremo 2019, tre anni fa reagì così alla delusione

“E poi – ha proseguito – siccome andò male tre anni fa per lui, diciamola, non contento si mise a cantare qua fuori davanti al Palafiori perché comunque aveva voglia di cantare e far conoscere le sue canzoni. Tieni duro! Sostenetelo a questo Sanremo!”. Quando la passione c’è insomma non sparisce con Sanremo, e la dimostrazione arriva da molti cantanti che non ce l’hanno fatta subito: pensate alla gavetta che ha dovuto fare Enrico Nigiotti prima di potersi affermare con i suoi ultimi pezzi-bomba. Chissà se anche Einar avrà lo stesso successo di Irama prima o poi: il suo ultimo post avrà emozionato senz’altro tutti i fan, e speriamo davvero che le sue attese non verranno deluse. Anche Einar in effetti ha un bellissimo timbro e quando riesce a controllarsi è in grado di regalare al pubblico grandi emozioni.

Giulia De Lellis e Laura Pausini scrivono a Irama per il Festival

Certo, non bisogna mollare, anche perché la concorrenza è tanta in questo Sanremo. “I risultati – lo ha detto anche Irama in una delle sue stories rivolgendosi ai suoi fan – arrivano se non molli mai!”. Il vincitore di Amici, dove intanto sta succedendo di tutto, sembra avere un bel pezzo in serbo per il pubblico, visto che parla di violenza domestica, e lui stesso non vede l’ora di cantarlo sul palco dell’Ariston. “Parte l’avventura dove tutto ebbe inizio – questo si legge tra i suoi post Instagram –… l’emozione è tanta, finalmente tra poco vi potrò far sentire ‘La ragazza con il cuore di latta’”. Il post è stato commentato da Giulia con un quadrifoglio e dalla mitica Laura Pausini con un “In bocca al lupo amico mio”. Tra le stories peraltro lo si vede abbracciare anche Paola Turci. Non si può dire insomma che sia solo!