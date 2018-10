Bianca Guaccero fidanzata con Luca Bizzari? Le parole della conduttrice a Detto Fatto

Bianca Guaccero e Luca Bizzarri non stanno insieme

L’attrice Bianca Guaccero e il comico Luca Bizzarri non stanno iniseme. Entrambi sono diventati presentatori tv ma non hanno alcuna storia d’amore in atto, a mala pena si conoscono! A confermarlo è proprio la pugliese Bianca Guaccero durante una diretta del programma televisivo Detto Fatto che ora conduce: “Approfitto per dire che non sono fidanzata con Luca Bizzarri. Finito il momento” ha dichiarato Bianca. La notizia si è consumata mentre la Guaccero con Giovanni Ciacci commentava gli abiti delle star nella consueta rubrica del programma. “È uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i miei parenti per dirmi “ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?”. Addirittura si è parlato di fiori d’arancio, ma io non lo conosco! Lo conosco a malapena, quello si è trovato sposato con me e manco lo sa, e manco io lo sapevo! Pensa che mi stanno arrivando pure i regali a casa!”, così ha commentato Bianca in diretta su Rai 2.

Niente fiori d’arancio per la Guaccero

Bianca Guaccero si gode la popolarità e i tanti apprezzamenti che piovono su di lei, da quando ha inizato in veste di conduttrice, la nuova edizione di Detto Fatto. In diretta tutti i giorni su Rai 2, Bianca ha conquistato bene il posto che era di Caterina Balivo, ora su Rai 1 alla stessa ora alla conduzione di Vieni Da Me. La bitontina Bianca non sta per sposarsi e non è fidanzata con il comico e attuale presentatore di Quelli Che Il Calcio, Luca Bizzarri. Ha scherzato durante il programma a tal proposito, dicendo: ” Vi prometto solennemente che semmai mi dovessi fidanzare prima devo chiedere l’approvazione di Ciacci, solo dopo lo dirò io per prima in trasmissione!”.

Bianca Guaccero è single

Bianca Guaccero quindi non è alla ricerca disperata di un nuovo amore. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, dal quale è nata una bambina, Alice, si dichiara single. Bianca Guaccero dedica adesso tutto il suo amore a sua figlia e nel frattempo si gode gli applausi del pubblico che l’apprezza anche nella nuova veste di bravissima conduttrice tv.