Detto Fatto, Bianca Guaccero: il dolce messaggio di ringraziamento

Bianca Guaccero continua a dire “Grazie” al pubblico di Detto Fatto: il messaggio della conduttrice

Detto Fatto è tornato in onda su Rai 2 da pochi giorni con una nuova conduttrice al posto di Caterina Balivo. Chiaramente parliamo di Bianca Guaccero, già molto nota e apprezzata nel mondo dello spettacolo prima della conduzione del programma. Nonostante il saluto di Caterina Balivo a cui il pubblico di Detto Fatto era molto affezionato, Bianca Guaccero sta ricevendo complimenti su complimenti per la sua conduzione e, ormai da giorni, la bella e brava pugliese non fa altro che ringraziare i suoi sostenitori. Conferma è l’ultimo post di Bianca pubblicato sul suo profilo Instagram.

Bianca Guaccero: le parole che emozionano i sostenitori della conduttrice e i fan di Detto Fatto

Una semplice foto di lei di fronte allo specchio per dire ancora una volta grazie. “Grazie… è una parola che sto usando spessissimo questi giorni” scrive la stessa Bianca Guaccero nel post per i suoi sostenitori e per i tanti fan del programma di Rai 2 Detto Fatto. “Ma non posso farne a meno!” scrive ancora la conduttrice. “In cambio vi regalo il mio entusiasmo e soprattutto la felicità che voi mi state regalando con tanto ardore!” dice Bianca Guaccero. Nei commenti sotto al post della conduttrice, i fan si sono dimostrati emozionati nel leggere il suo messaggio e continuano a fare il tifo per lei in questa nuova avventura.

Bianca Guaccero emozionata: le lacrime della nuova conduttrice di Detto Fatto

Durante la prima puntata della nuova stagione di Detto Fatto, che ha visto il debutto della nuova conduttrice Bianca Guaccero, la stessa si è dimostrata emozionata e lo ha più volte confessato al pubblico del programma di Rai 2. “Non mi fate commuovere subito” sono state le prime parole di Bianca Guaccero all’inizio della prima puntata dove è stata applaudita da tutto il pubblico in studio e ha percepito l’affetto dei telespettatori da casa.