Detto Fatto, le parole di Bianca Guaccero nella prima puntata: “Molto emozionata”

Bianca Guaccero emozionata alla prima puntata di Detto Fatto, entra in studio acclamata dal pubblico: “Non riesco a parlare”

Bianca Guaccero ha debuttato con la nuova stagione di Detto Fatto, prendendo il posto di Caterina Balivo. La Guaccero è molto apprezzata dal pubblico italiano e anche dai fan di Detto Fatto che si sono dimostrati felici della sua conferma nonostante il saluto della Balivo. Il nuovo volto del programma di Rai 2 ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi del pubblico. “Non mi fate commuovere subito” ha esordito Bianca Guaccero. “Non riesco a parlare” ha continuato a dire per i troppi applausi la nuova presentatrice di Detto Fatto, accolta con molto affetto ed entusiasmo. La Guaccero scoppia poi in lacrime quando viene mandato in onda un filmato da parte della sua gente direttamente dalla sua Bitonto: “Mi avete commossa, mi avete stupita”.

Bianca Guaccero a Detto Fatto: “Sono venuta qui per diventare una presentatrice istituzionale”

Bianca Guaccero si è detta emozionata per la prima puntata della nuova stagione del programma: “La mia prima puntata!“. Inoltre, ha voluto ringraziare chi, in questi giorni le ha scritto delle parole di sostegno e incoraggiamento per questa nuova avventura:“Grazie a voi qui oggi mi sento più sicura“. Tra le conferme di Detto Fatto c’è Giovanni Ciacci. “Siamo in onda finalmente” ha affermato. E proprio dopo aver presentato Ciacci, Bianca Guaccero afferma e chiarisce: “Non ballerò, non canterò… Sono venuta qui per diventare una presentatrice istituzionale“.

Detto Fatto: il primo ospite di Bianca Guaccero e il regalo alla presentatrice

La nuova stagione di Detto Fatto si preannuncia ricca di sorprese. Tra gli ospiti della prima puntata del programma condotto da Bianca Guaccero l’attore Sergio Assisi che, prima di esibirsi ai fornelli in un piatto tradizionale italiano, ha fatto un regalo alla conduttrice. Che cosa? Una collana con un grande ciondolo a forma di corno rosso. Pensiero apprezzato da parte di Bianca Guaccero che ha ringraziato il suo collega e amico. I due sono impegnati in cucina quando viene mandato in onda un videomessaggio da parte di Kaspar Capparoni, collega e amico di Bianca e Sergio Assisi.