Bianca Guaccero dopo Detto Fatto sogna lo show con Fiorello: l’appello

Bianca Guaccero debutta a Detto Fatto ma pensa a Fiorello: l’appello per uno show insieme

Sarà Bianca Guaccero il volto nuovo di Detto Fatto quest’anno. Dopo Caterina Balivo, infatti, a prendere in mano le redini della trasmissione ci penserà lei. Quando si è stata confermata come presentatrice, qualche mese fa, il pubblico da casa affezionato al programma ha dimostrato di aver apprezzato molto la scelta della Rai e questo, ancora oggi, riempe di orgoglio la Guaccero. “Questa marea di amore che ricevo mi commuove” ha infatti dichiarato a Vanity Fair. La conduzione di Detto Fatto? “È un bel salto, in lungo e in alto” ha poi aggiunto “A me fa sentire viva perché amo i cambiamenti, mentre odio le abitudini e tutto ciò che sta per diventare routine. Ho bisogno di misurarmi sempre con me stessa e imparare nuovi mestieri”. Sarà per questo motivo che, oggi, Bianca Guaccero non smette di puntare in alto. Dopo la striscia pomeridiana, infatti, ha un sogno (e fa un appello): vuole la prima serata con Fiorello.

Bianca Guaccero fa un appello a Rosario Fiorello: “Ho sempre sognato di lavorare con lui”

Conduce, canta, balla, recita, Bianca Guaccero è una professionista a 360 gradi e, in quanto tale, quello che ama di più sono le grandi sfide. “Sono cresciuta con una passione viscerale per l’intrattenimento, il mio primo grande amore artistico, da piccola, è stato Raffaella Carrà” ha raccontato lei che, dopo Detto Fatto, sogna anche la conduzione a fianco di Fiorello. “Ho sempre sognato di lavorare con lui” ha infatti dichiarato alla fine della sua intervista “Sono sicura che insieme si divertiremmo un sacco, a cantare, ballare fare gli stupidi. Lui è proprio uno da cui vorrei farmi travolgere. Solo a livello lavorativo s’intende”.

Bianca Guaccero mamma single e in carriera: dopo la fine del suo matrimonio nessun uomo nella sua vita

Seppur per un certo periodo il gossip su di Bianca Guaccero e Fabrizio Moro è impazzato, oggi la nuova conduttrice di Detto Fatto continua a dichiararsi una mamma single. Dopo la fine del suo matrimonio, ha infatti ancora una volta ribadito lei, non c’è nessun uomo nella sua vita.