Bianca Guaccero a Detto Fatto: “Ecco cosa mi ha detto Caterina Balivo”

Cosa pensa Caterina Balivo di Bianca Guaccero a Detto Fatto

Bianca Guaccero è la nuova conduttrice di Detto Fatto. L’attrice pugliese ha preso il posto di Caterina Balivo, che ha preferito lasciare il programma di Rai Due per lavorare al nuovo format Vieni da me su Rai Uno. Ma cosa pensa la Balivo della sua sostituta? La conduttrice di Aversa è contenta della sua collega, come raccontato da Bianca direttamente. Le due si sono incontrate di recente alla presentazione dei palinsesti Rai e si sono abbracciate a lungo. “Ci siamo abbracciate con emozione, consapevoli entrambe di affrontare un passaggio fondamentale della nostra vita. Caterina mi ha detto che è contenta di vedere una persona autentica come me a Detto Fatto”, ha raccontato la Guaccero al settimanale Vero.

Bianca Guaccero e Caterina Balivo hanno cambiato vita

Per condurre Detto Fatto e Vieni da me, Bianca Guaccero e Caterina Balivo hanno cambiato vita. La prima è andata via da Roma per approdare a Milano, dove si registrano le puntate del factual show di Rai Due. Un trasloco che non è pesato più di tanto all’artista scoperta da Pippo Baudo quando aveva poco più che 14 anni. “Non ho paura dei cambiamenti. Sono segno di vita. A spaventarmi è l’abitudine, la routine, non certo la novità“, ha spiegato Bianca. La Guaccero si è trasferita con Alice, la figlia di 4 anni avuta dall’ex marito, il regista Dario Acocella.

Caterina Balivo è tornata a vivere a Roma per Vieni da me

Ha invece lasciato Milano per Roma la Balivo, che è praticamente tornata a casa visto che nella Capitale ha iniziato la sua carriera. Per amore di Caterina hanno lasciato la Lombardia il marito Guido Mario Brera e i figli Guido Alberto e Cora.