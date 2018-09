Bianca Guaccero amata dal pubblico di Detto Fatto, ma dietro le quinte? La verità

Detto Fatto, il pubblico ama Bianca Guaccero ma dietro le quinte? Ecco cosa pensano gli addetti ai lavori della nuova conduttrice

Non poteva andare meglio il debutto di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La nuova presentatrice, infatti, è riuscita a far raggiungere al programma picchi di share notevoli in questi giorni (mai raggiunti nemmeno da Caterina Balivo) e la cosa, inevitabilmente, ha reso sia lei che la rete molto felici. La Guaccero è quindi oggi molto amata dal pubblico da casa, ma non solo. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la conduttrice sarebbe stata accolta bene anche dietro le quinte dove, per la precisione, gli addetti ai lavori sarebbero rimasti molto entusiasti del suo modo di fare gentile ed educato.

Bianca Guaccero sempre più amata: con Detto Fatto conquista tutti

L’esordio di Bianca Guaccero a Detto Fatto è stato definito dalla Rubrica Pillole di Gossip di Oggi come “Il miglior debutto nella storia del programma di Rai 2” (per via appunto degli ascolti record ottenuti). “L’attrice” inoltre avrebbe superato la prova non solo in diretta come conduttrice ma “Anche dietro le quinte” dove la sua professionalità e le sue maniere sono state molto apprezzate. A tal proposito infatti, come accennato sopra, è stato scritto che: “Le maestranze degli studi Rai di Milano apprezzerebbero molto il suo stile educato e garbato”.

Bianca Guaccero dopo la prima puntata di Detto Fatto ringrazia il pubblico: le parole della conduttrice

L’affetto che il pubblico ha dimostrato in questi giorni a Bianca Guaccero è arrivato dritto al cuore della conduttrice che, sui social, ha voluto personalmente ringraziare le persone che la supportano. “Grazie… è una parola che sto usando spessissimo questi giorni” ha scritto Bianca in un post su Instagram “Ma non posso farne a meno! n cambio vi regalo il mio entusiasmo e soprattutto la felicità che voi mi state regalando con tanto ardore!”.