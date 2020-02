Bianca Guaccero, ex fidanzati: “Ti piacciono i calciatori… e i rockettari!”

Chi sono gli ex fidanzati di Detto Fatto? Domande e affermazioni scomode di Jonathan

Bianca Guaccero ha confessato come deve essere il suo uomo ideale. Basta addominali scolpiti e pettorali d’acciaio, lei preferirebbe un fidanzato con un po’ di pancia (senza esagerare) e con dei veri contenuti. Non starebbe mai insieme a un ragazzo molto più giovane di lei: ha avuto sempre storie dove la differenza d’età era minima, massimo di cinque anni. Si è sempre trovata bene coi suoi coetanei, come ha spiegato nel bel mezzo della SuperClassifica Jon, durante la quale sono state prese in considerazione coppie con fidanzati dall’età molto diversa.

Bianca Guaccero è stata con un calciatore… e basta? Parla Jonathan

La conduttrice di Detto Fatto ha parlato degli ex fidanzati (uno di questi l’ha anche tradita) e ha spiegato com’è l’uomo dei suoi sogni: “Questi addominali sono troppo respingenti! Ci vuole qualcosa da afferrare”; Jonathan Kashanian le ha chiesto di presentargli qualche ex fidanzato, ma la Guaccero è riuscita a eludere la domanda in questo modo: “Dopo esser stati con me, sono andati tutti all’estero”. Jonathan l’ha pizzicata così: “Facciamo una squadra di calcio se li dovessimo mettere tutti insieme. Lo so che ti piacciono i calciatori e… i rockettari!”.

La confessione di Bianca Guaccero sull’ex fidanzato: aveva 18 anni…

Ma è vero che a Bianca Guaccero piacciono soprattutto i giocatori di calcio? No, anche se: “Sono stata con un calciatore a 18 anni”. Questo però non significa che impazzisce per i calciatori. Adesso Bianca non è fidanzata ed è totalmente concentrata sulla figlia: per lei ha anche fatto un bellissimo gesto. Le curiosità sulla conduttrice non finiranno di certo qua e aumenteranno durante la settimana… Perché? Detto Fatto verrà trasmesso anche il sabato!