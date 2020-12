Bianca Berlinguer, Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: Di Mare nel mirino

Bianca Berlinguer, in seguito alle vicende che l’hanno vista protagonista, o forse ormai ai margini della controversia tra Mauro Corona e Franco Di Mare, ha ricevuto un Tapiro da parte di Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la notizia ha pensato per lei di “attapirarla” in maniera del tutto particolare.

Bianca Berlinguer ha ricevuto il Tapiro d’oro nel giorno del suo compleanno, nella serata di ieri. Per questo motivo Staffelli ha provveduto a ornarlo con una coroncina e una candelina a mo’ di regalo dedicato alla conduttrice. Al momento della consegna, la Berlinguer ha tenuto a dire due parole sulla diatriba tra lei, Corona e il direttore di Rai 3, Franco Di Mare.

“Questa decisione –ha dichiarato “Bianchina”, così come a Mauro Corona piace chiamarla – è stata presa senza il mio consenso”. La Berlinguer ha fatto riferimento al fatto che lo scrittore montanaro è stato allontanato da Cartabianca in seguito all’appellativo di “gallina” che aveva assegnato alla conduttrice in uno dei loro scontri. In quell’occasione Bianca Berlinguer aveva deciso di chiudere il collegamento.

Tuttavia, come ha raccontato a Staffelli, la conduttrice ha accettato le scuse che Corona ha provveduto a farle anche pubblicamente. Di conseguenza, ha perdonato lo scrittore trentino. Chi però non è riuscito a passare sopra l’accaduto è stato Franco Di Mare, che si è guadagnato l’appellativo di Frank Di Lago dallo stesso Corona. Così un’offesa a una donna si è trasformata in diatriba tra due uomini. Le parole di Bianca a Valerio Staffelli sono state le seguenti:

“Franco Di Mare ha tirato in ballo l’onore di tutte le donne senza però considerare il mio, e alla fine una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio fra due uomini.”

Di Mare è reo di aver escluso dalla trasmissione Rai lo scrittore trentino e di non volerlo più riammettere. Per parte sua, Mauro Corona ha più volte dichiarato anche pubblicamente che tra loro due ci sarebbero degli screzi antecedenti. Uno fra tutti il Premio Bancarella da lui vinto nel 2011. Inoltre, ha più volte ribadito di aver sempre difeso e rispettato le donne. Cosa che, invece, secondo Corona il direttore di Rai 3 non sempre avrebbe fatto.

Di conseguenza, ci ha pensato Bianca a fare un sunto della situazione, proprio nel momento in cui ha ricevuto il Tapiro di Striscia la notizia:

“Con Di Mare ci ho parlato solo il giorno dopo l’episodio incriminato e mi ha detto che Corona non avrebbe mai più messo piede in trasmissione, nonostante io non fossi d’accordo”.

La Berlinguer ha preso dunque le difese di Mauro Corona, esprimendo la sua opinione su tutta questa storia come già aveva fatto. E ha ribadito come al di là dei loro piccoli screzi televisivi, non solo lei ma anche i telespettatori rivorrebbero lo scrittore in trasmissione. Per questo Bianca ha commentato: “Peccato, perché oltre a me anche tanti nostri telespettatori lo rivorrebbero”.