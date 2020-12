Bettarini recapita un ‘regalo di Natale’ al vetriolo a Signorini: il gesto

Altro che accettare di buon grado la squalifica inflittagli dal GF Vip per un caso di bestemmia: a Stefano Bettarini è assolutamente andata di traverso la cacciata dal reality. Soltanto a caldissimo, quando Alfonso Signorini gli ha comunicato in diretta la sentenza, ha condiviso la decisione del programma. Poi ha cominciato a martellare. Così si giunge alle scorse ore, quando l’ex marito di Simona Ventura, tramite i suoi canali social, ha ripreso a lanciare ‘fulmini e saette’ verso la trasmissione. Una sorta di ‘regalo di Natale’ al vetriolo per Signorini and Co. Nella fattispecie il toscano ha pubblicato una serie di Stories su Instagram in cui ha scoperchiato di nuovo una carrellata di casi ‘limite’ andati in scena al Grande Fratello Vip. Il Betta, a oggi, rimane convinto che siano stati usati, in riferimento anche al suo caso personale, due pesi e due misure.

Evidentemente l’ex calciatore ha il dente più che avvelenato per come sono andate le cose. Tra l’altro, solo pochi giorni fa, intervistato dal magazine Oggi, ha illustrato un suo inedito punto di vista. Nel dettaglio ha affermato di credere che, per via di alcune sue relazioni sentimentali vissute in passato con alcune donne presenti nella Casa, qualcuno potrebbe aver “chiesto la sua testa”. Esternazioni pesanti che al momento non sono state commentate né da Signorini né dalla produzione dello show. E tantomeno da Elisabetta Gregoraci, una delle donne alla quale, si suppone, Stefano abbia fatto riferimento.

Dopo l’uscita di Stefano dalla Casa più spiata d’Italia le acque si sono calmate? Assolutamente no. Anzi c’è stata una escalation di episodi alquanto discussi. Su tutti la cacciata di Filippo Nardi, il quale ha riservato a Maria Teresa Ruta frasi assai opinabili, per usare un eufemismo.

Nelle scorse ore è poi scoppiata una nuova bufera a causa di alcune dichiarazioni durissime pronunciate da Samantha De Grenet nei confronti di Stefania Orlano. Anche Sonia Lorenzini è finita nel can can mediatico per pesanti parole verso Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. E pensare che a Natale dovremmo essere tutti più buoni.