Bettarini: “Al GF Vip donne con cui ho avuto storie, cosi mi hanno cacciato”

Stefano Bettarini, dopo settimane di riflessione, torna a ringhiare contro il Grande Fratello Vip 5 cioè sul reality da cui è stato cacciato per un caso di bestemmia. L’ex marito di Simona Ventura, però, ha una versione totalmente differente sulla sua squalifica rispetto a quella ufficiale: è convinto che il suo allontanamento dal gioco non sia dipeso dalla sua imprecazione bensì dal suo passato. Vale a dire dalle storie d’amore che ha avuto con alcune inquiline presenti nella Casa più spiata d’Italia. Altrimenti detto Stefano insinua che qualcuno non avrebbe voluto che fuoriuscisse qualche scheletro dall’armadio di una delle concorrenti del reality, così si sarebbe deciso di far “saltare la sua testa”.

Bettarini ha esposto la sua versione attraverso un’intervista rilasciata al magazine Oggi (in edicola dal 17 dicembre 2020). Come già fatto in precedenza ha assicurato che il termine che gli è costato la squalifica non è una bestemmia bensì “un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia…”. Non solo: secondo l’ex calciatore chi decide le sorti dei percorsi degli inquilini del GF Vip usa pesi e misure differenti

A questo punto sono giunte le esternazioni più spinose che senza dubbio faranno parecchio discutere:

“Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa».

Bettarini ha preferito non fare nomi anche se non è difficile ipotizzare a chi si riferisca. Quando ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, due erano le donne presenti a lui riferibili circa love story vere o presunte del suo passato. Trattasi di Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Con la prima è accertato che ci fu un flirt: Stefano e la modella brasiliana si conobbero all’Isola dei Famosi (lei in veste di concorrente, lui da inviato). Vissero un momento di passione e nulla più. C’è poi il capitolo Gregoraci.

Da anni il gossip mormora che tra Eisabetta e il ‘Betta’ ci sia stata una storia ‘clandestina’ diversi anni fa, quando entrambi erano dei volti di Buona Domenica. I due non hanno mai confermato l’indiscrezione. Tuttavia alcune testimonianze dell’epoca provenienti dallo show di Canale 5 hanno parlato di un rapporto molto ‘particolare’.

A far alzare ulteriormente il volume della cronaca rosa è stato proprio l’ingresso al GF Vip 5 di Stefano. Non appena ha messo piede nella Casa Elisabetta gli ha sussurrato la seguente frase: “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano”. A cosa si riferiva? E soprattutto: a chi si riferisce l’ex marito di Simona Ventura quando dice che qualcuno ha chiesto la sua testa?