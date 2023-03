Stefano Bettarini torna a fare polemica sui social network, con un’immagine che sembra parlare chiaro. Pare che l’ex calciatore non abbia gradito l’atteggiamento tenuto da Alfonso Signorini, o almeno le sue decisioni, al Grande Fratello Vip 7. La puntata di stasera, 6 marzo 2023, è iniziata con un rimprovero per i concorrenti e non solo. Il conduttore si è inserito nel gruppo di coloro che dovrebbero scusarsi con il pubblico di Canale 5 per via dei toni, delle parole e dei modi utilizzati nel corso di questi mesi un po’ da tutti.

Sonia Bruganelli si è scusata per aver esagerato la scorsa settimana con il suo intervento contro alcuni dei gieffini presenti nella Casa più spiata d’Italia. Invece tra i concorrenti ha parlato, per chiedere scusa a nome di tutti, Daniele Dal Moro. Signorini ha assicurato ai concorrenti che non ci sarà più nessuno sconto o alcuna giustificazione. Da ora in poi saranno davvero rigorosi nel decidere le conseguenze per determinati atteggiamenti e comportamenti dei gieffini.

Dunque, sembra proprio che da stasera tutti loro dovranno mantenere di più la calma ed evitare, soprattutto, le parolacce. I toni duri e aggressivi non dovranno più caratterizzare le puntate del GF Vip 7. Ed ecco che qualcuno sembra storcere il naso di fronte alla decisione presa da Alfonso. Stefano Bettarini ha condiviso una Storia su Instagram abbastanza particolare.

Precisamente ha pubblicato un’immagine che ritrae un uomo che si piega in avanti, su cui ha scritto: “CHI”. Ha accompagnato la foto questa frase: “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90*. La legge del taglione”. Non è la prima volta che Bettarini si espone per le scelte prese dagli autori del programma di Canale 5 e da Signorini.

Stefano ritiene che la legge non sia uguale per tutti in questo reality show e che molti concorrenti vengano giustificati per le loro azioni, evitando così le squalifiche. Ormai da due edizioni, Alfonso ha deciso di evitare di squalificare i gieffini se non in presenza di fatti veramente gravi. Infatti, ad esempio, in questa edizione è stata squalificata Ginevra Lamborghini.

Ma dopo la squalifica, la sorella di Elettra ha ancora la possibilità di stare all’interno dello studio, cosa che non veniva permessa nelle passate edizione. Cosa che non è stata permessa neppure a Bettarini, quando fu squalificato nel 2020 a causa di una bestemmia. Quindi pare proprio che Stefano sia tornato così su questo argomento, vedendo Alfonso non prende alcun serio provvedimento contro chi ha esagerato nella Casa scatenato l’ira dei piani alti di Mediaset e dell’editore del programma.