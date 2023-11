Berlusconi fiume: “Nuovo GF e Merlino? Si stava andando oltre”

Pier Silvio Berlusconi fa un bilancio dei numeri raccolti con gli ascolti televisivi dalle reti Mediaset, attraverso un’intervista per Il Corriere della Sera. Torna così a parlare dei grandi cambiamenti di questa stagione televisiva, tra l’arrivo di Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso e le linee anti-trash al Grande Fratello. Rispetto allo scorso anno, la TV di Cologno Monzese si è rafforzata, mentre la Rai fatica. Pertanto, Pier Silvio non può che essere soddisfatto e dice la sua sui cambiamenti avvenuti sulla TV di Stato, che ha perso volti importanti delle sue reti, ovvero Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer.

“Non mi permetto di dare giudizi. Noi stiamo crescendo di ascolto da diverse stagioni, abbiamo cambiato passo dal 2020 dopo l’emergenza Covid. E contemporaneamente la Rai si è un po’ involuta, nel senso che si è dimenticata che prima di tutto ‘la Rai è la Rai’, il che significa istituzione e Servizio pubblico. Invece appena c’è un leggero calo di ascolti la sua risposta è aumentare il comportamento da tv commerciale, nella speranza di ottenere qualche decimale di share che poi non sempre arriva; una condotta autolesionista che alla lunga fa male a tutto il sistema televisivo”

Pier Silvio Berlusconi, con questo, ci tiene a far notare che “la Rai è la guida del sistema editoriale italiano”, ma “se invece si comporta da broadcaster commerciale questo ruolo istituzionale viene meno”. Allo stesso tempo, l’amministratore delegato di Mediaset non crede che le difficoltà della Rai attuali siano legate ai nuovi vertici, arrivati da qualche mese. A detta sua, “gli errori vengono da lontano”. Anzi, i nuovi vertici hanno una grande opportunità, ovvero quella di “portare la Rai a essere prima di tutto Servizio pubblico che non vuol dire fare una tv noiosa”.

Pier Silvio Berlusconi elogia Merlino e stronca ancora Barbara d’Urso

Berlusconi torna a parlare di numeri e lo fa chiarendo che l’arrivo di Bianca Berlinguer su Rete 4 è stata una scommessa vinta. La giornalista è riuscita a trasportare i suoi telespettatori da Rai 3 a Mediaset. “Lei è bravissima e la qualità del prodotto vince sempre”, fa notare oggi Pier Silvio.

Per quanto riguarda Myrta Merlino, l’uscita di scena di Barbara d’Urso l’ha portata a diventare il volto protagonista di Pomeriggio Cinque. Ma i risultati non sono ottimi, come spesso è stato fatto notare. Su questo, Berlusconi ha le idee chiare: “Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5”. Qui la stoccata a Barbara d’Urso, che per anni è stata il volto del pomeriggio di Canale 5 e che ora ha cambiato totalmente vita.

Detto ciò, Berlusconi è certo che i dati siano comunque buoni, in quanto “come ascolti siamo in linea con la scorsa stagione”. Pertanto, sembra proprio che i numeri registrati in questi primi mesi non preoccupino i piani alti di Mediaset.

Grande Fratello e caso Giambruno: parla Berlusconi

La nuova formula del Grande Fratello 2023, intanto, sta rendendo “molto soddisfatto” Pier Silvio Berlusconi. Lui stesso ha deciso di fare dei cambiamenti nei reality show di Mediaset, in quanto si stava rischiando, a detta sua, di “andare oltre”. Per l’amministratore delegato ci sono dei fattori fondamentali di cui tener conto: “Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”. Infine, per quanto riguarda il caso Giambruno, Pier Silvio si dichiara solo “molto dispiaciuto” e ammette di aver letto “ricostruzioni tragicomiche”.