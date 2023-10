Myrta Merlino “sarà spostata, spazio a Panicucci o Branchetti?”

Da qualche settimana girano voci su una possibile sostituzione alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Sembra infatti che, dati gli ascolti altalenanti, anche Myrta Merlino abbia vita breve.

Secondo il settimanale Oggi questo cambio di conduzione potrà avvenire da settembre, con Mediaset che sarebbe intenzionata a sostare la conduttrice verso un programma politico su Rete 4. Nel pomeriggio invece si vorrebbe inserire un volto già conosciuto alla rete, come Federica Panicucci o Simona Branchetti. Qualche settimana fa era anche circolata l’ipotesi che da metà dicembre a metà gennaio la Merlino sarebbe stata sostituita dalla Branchetti, voce smentita da Mediaset.

Ormai è risaputo anche che il regista, Ermanno Corbella, fedelissimo amico della Merlino, è stato sollevato dall’incarico dopo la prima puntata di messa in onda. Il motivo non è mai stato del tutto chiarito. Si è parlato anche di litigi tra la conduttrice e due autori. Pure in questo frangente, naturalmente, nessuna conferma dai diretti interessati, ma pare che qualche frizione ci sia stata.

Diversi analisti continuano a far notare come ogni giorno la competizione tra Matano e Merlino sia nettamente favorevole al timoniere de La Vita in Diretta, che totalizza ascolti maggiori rispetto a Canale Cinque a volte anche con 7 punti in più di share. Il manager della Merlino, Lucio Presta, che è lo stesso di Barbara d’Urso, qualche giorno fa ha fatto un tweet a proposito, scagliandosi contro Dagospia: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”.

Intervistata dal Giornale D’Italia, la Merlino aveva detto di non essere interessata agli ascolti, dato che l’azienda non le ha mai fatto pressing. Una frase di rito visto che è perfettamente al corrente che senza ascolti, in tv, non si va da nessuna parte: “Ascolti? Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.

“Il primo messaggino, una volta uscita la notizia del mio approdo a Canale 5, è arrivato proprio da Alberto Matano. Siamo amici. Ci siamo incontrati, per puro caso, sul volo di ritorno da Pantelleria. Abbiamo parlato molto e devo dire che mi ha dato anche delle preziose dritte professionali su una fascia oraria che padroneggia con maestria. La tv, checché se ne dica, non è albergata soltanto da squali e mostri”.

La smentita di Mediaset

Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5, dopo i rumors sui bassi ascolti, ha deciso di dire la propria.

“Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari.Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share», afferma Scheri che dedica un passaggio alla nuova conduttrice. Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata. Un grazie anche a tutto il team giornalistico e produttivo di Videonews che ogni giorno contribuisce a confezionare un prodotto che arricchisce l’offerta di day time di Canale 5“