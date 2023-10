Barbara d’Urso, intervista: “Pensione e stop tv? Ecco cosa farò”

Non ancora tempo per Barbara d’Urso di pensionarsi. A dirlo è proprio la conduttrice, in una nuova intervista per La Stampa. Dopo aver lasciato Pomeriggio Cinque, di cui è stata volto protagonista per moltissimi anni, ha deciso di viversi una nuova avventura. Com’è noto, Barbarella è giunta nel Regno Unito per affrontare un corso di formazione linguistica. Lo scopo della famosa conduttrice è quello di tornare a lavorare nei teatri italiani con una commedia. Non è da escludere anche un ritorno sul piccolo schermo.

Mentre il pubblico che la segue spera di poterla vedere svelare i dettagli inediti sul suo addio a Mediaset nel salotto di Belve, ecco che lei stessa annuncia di essere impegnata in vari progetti. Precisamente si sta dedicando a uno spettacolo teatrale che la vede protagonista, ovvero Taxi a due piazze di Ray Cooney. Questa è la prima versione al femminile di questa commedia, una delle più apprezzate in Italia. Infatti, a Ray Cooney è stato chiesto di rinnovare lo spettacolo, con la presenza di una protagonista donna.

Non solo, la commedia è stata aggiornata ai giorni nostri. A interpretare la tassista protagonista è Barbara d’Urso e al suo fianco c’è Rosalia Porcaro. Ma, come già anticipato, quello nei teatri non è l’unico impegno lavorativo della conduttrice. Lei stessa spiega che “non è certo tempo per pensionarmi”. Si dice “coinvolta in mille cose”. Attualmente, sta preparando anche un podcast, Amiche mie.

“Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso; con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò… In TV? È probabile”

Va precisato che da gennaio d’Urso sarà definitivamente libera dal contratto con Mediaset. Dunque, si pensa che Barbara possa approdare sulle reti Rai. In effetti, non è escluso l’arrivo della conduttrice nella TV di Stato, tanto che si è parlato della possibilità di vederla come volto protagonista di Domenica In, al posto di Mara Venier, la quale ha assicurato che questa è l’ultima stagione che la vede al timone.

Non resta che attendere per scoprire quale sarà il futuro di Barbara nel mondo della TV, che non l’ha di certo dimenticata. I suoi fan non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo e non riescono proprio ad accettare la presenza di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque, che non sta ottenendo i risultati sperati con gli ascolti televisivi.