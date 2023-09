Venier lascia a Barbara d’Urso Domenica In? Parla Mara (video)

Mara Venier torna a parlare di Barbara d’Urso e di quanto deciso da Mediaset per la nuova stagione televisiva. Come è già noto, Barbarella non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque, dopo ben 15 anni di conduzione. Una vera delusione per la conduttrice, che proprio oggi si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram. Ed ecco che in questi giorni Mara, che per anni è stata definita la sua rivale, ha deciso di commentare il suo allontanamento da Mediaset la possibilità di vederla in Rai.

Barbara D’Urso a #DomenicaIn dopo Mara? «Il mio posto qualcuno lo dovrà prendere». Mara Venier: «Io voglio molto bene a Barbara, siamo amiche da tanto e credo che sia una grande professionista. […] Ci siamo scritte».

«Credo che possa lavorare in Rai, può lavorare ovunque». pic.twitter.com/Nv51lSUSoV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 1, 2023

Ebbene la Venier ha elogiato Barbara, rispondendo ad alcune domande durante la rassegna Gli Incontri del Principe, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Intervistata dal giornalista Stefano Zurlo, la Venier ha spiegato di essere amica della d’Urso da tanto tempo e di ritenerla “una grande professionista”. A questo punto, il volto di Domenica In ha ricordato quando anche a lei è capitata una delusione simile, ovvero quando si è ritrovata in passato senza nessun programma.

In generale tende a non fare polemica e ha così preferito aspettare. Ed ecco che la Rai l’ha richiamata, cinque anni fa, proponendole di riprendere le redini di Domenica In. Suo marito Nicola non era d’accordo, ma lei ha deciso lo stesso di tornare. “Torno perché io sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe”, ha affermato Zia Mara.

Ora la conduttrice di Rai 1 è quasi pronta a lasciare definitivamente il programma. E, nel corso di questa intervista, è arrivata l’inaspettata domanda per la Venier: Barbara potrebbe prendere il suo posto a Domenica In?

“Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque. Bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio e lei è una brava”

Dunque, Mara Venier non esclude che la d’Urso possa approdare in Rai e addirittura prendere il suo posto a Domenica In quando lascerà il timone. Intanto, Zia Mara ha ammesso di aver sentito Barbara dopo l’annuncio sulla sua uscita da Pomeriggio Cinque: “Sì, ci siamo scritte”.

Mara Venier lascia Domenica In: ecco quando

In questi anni Mara Venier ha più volte annunciato di voler lasciare Domenica In per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Ogni volta, però, ha ceduto ed è tornata a rivestire il ruolo di conduttrice nel pomeriggio della domenica di Rai 1. Sembra proprio, però, che questa volta Zia Mara sia abbastanza decisa sulla scelta di lasciare il timone del programma.

Quella che inizierà a settembre 2023 sarà, dunque, l’ultima edizione che vedrà Venier a Domenica In nel ruolo di conduttrice. Già lo scorso anno era molto indecisa su cosa fare, in quanto la trasmissione rappresenta per lei un punto debole e non riesce a dire di no. Eppure oggi sente di poter confermare che la prossima edizione il programma avrà un altro volto protagonista.