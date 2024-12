Belve-X Factor, stoccate di Asia: cachet, giuria, Fagnani “incattivita”

Asia Argento è stata recentemente ospite nel podcast Gurulandia. Nel corso della sua lunga intervista ha parlato anche della sua esperienza in programmi come Belve, dove è stata intervistata da Francesca Fagnani, e X Factor, di cui è stata giudice per qualche mese. Nello specifico l’attrice ha svelato come sia cambiato il cachet dato alla giuria del talent. Si è poi abbandonata a qualche stoccata sia nei confronti dei nuovi giudici del programma sia verso la Fagnani. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Il commento su X Factor

Asia Argento è stata recentemente ospite nel podcast Gurulandia, dove ha spaziato tra numerosi argomenti nel corso della sua lunga intervista. Chiaramente non sono mancate le domande in merito a X Factor, talent show di Sky dove l’attrice ha avuto una breve esperienza come giudice. Nello specifico le è stato chiesto quale sia il cachet dato alla giuria. In merito Asia ha spiegato che questo è cambiato nel corso degli anni, precisando come più alto inizialmente e successivamente diminuito. Si è poi abbandonata ad una frecciatina nei confronti dei giudici scelti ultimamente, definendoli degli “scappati di casa”. Ha infine aggiunto come non guardi più il programma, assicurando tuttavia come non ci sia nulla di costruito.

Il commento su Belve e Francesca Fagnani

Una stoccata è stata lanciata anche nei confronti di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve. Argento ha difatti ricordato la sua esperienza nel programma, sottolineando come per lei l’intervista sia stata “pesante”. Ha infatti affermato che la conduttrice le era poco simpatica e che era “incattivita” nei suoi confronti. Ha tuttavia evidenziato la sua bravura.

Queste le sue parole precise a riguardo:

Era pesante. Non me l’aspettavo perché iniziava allora il programma, non l’avevo mai visto. Era proprio incattivita con me questa qua e mi stava proprio poco simpatica in quel momento. Poi secondo me si è calmata col tempo, vedo che è un po’ più gentile perché sennò non ci andrebbe più nessuno.

Il commento su Selvaggia Lucarelli, Rosita Celentano, Fabrizio Corona e Morgan

Le è poi stato chiesto chi preferisce tra Selvaggia Lucarelli e Rosita Celentano. Asia ha scelto la giurata di Ballando Con Le Stelle, definendo Rosita una persona “bigotta”. Ha invece speso delle belle parole nei confronti di Fabrizio Corona, sottolineando come questo le sia stato vicino in un periodo difficile della sua vita. Infine le è stato chiesto un parere sulla vicenda che ha visto recentemente coinvolto Morgan. A riguardo ha preferito non commentare troppo, limitandosi a dire soltanto che se è vero quanto fatto è giusto che paghi.