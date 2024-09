Morgan, diretta social dopo la bufera: quello che fa spiazza i fan!

Si è parlato a lungo negli ultimi mesi di Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, a causa di alcune accuse che gli sono state mosse da parte della sua ex Angelica Schiatti. Oggi il cantante è tornato a fare video in diretta su Instagram dopo l’accaduto. Il filmato è stato successivamente pubblicato in un post. Quello che ha fatto ha spiazzato i fan, i quali hanno commentato in tanti quanto condiviso sul social dall’artista. Capiamo meglio di cosa si tratta.

La diretta di Morgan su Instagram

Negli ultimi mesi Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è stato al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune accuse ricevute da parte della sua ex fidanzata Angelica Schiatti. Oggi il cantante è tornato a parlare sui social e lo ha fatto con una diretta su Instagram, la prima dopo tanto tempo. Morgan ha esordito dicendo che era tornato da poco dalla prima udienza ma che non voleva parlare della vicenda che lo ha recentemente visto coinvolto. La diretta dell’ex frontman dei Bluvertigo si è difatti incentrata su tutt’altro, ovvero la sua arte.

Castoldi nello specifico ha voluto condividere con i suoi follower un brano suonato al piano. Prima di sedersi dietro il pianoforte, Morgan ha spiegato di aver utilizzato questi giorni di inattività dal lavoro per studiare qualcosa che voleva imparare da tutta la vita. Il cantante ha poi iniziato a suonare per i suoi fan “Il concerto in Sol” di Ravel. Tutta la diretta si è quindi incentrata sulla sua esibizione musicale. Questa è stata successivamente condivisa anche con coloro che non avevano potuto assistere alla live tramite un post pubblicato sul suo profilo ufficiale. Proprio sotto quest’ultimo hanno commentato diversi utenti, sottolineando come Morgan dovrebbe esprimere quello che ha dentro attraverso la sua musica. La diretta ha stupito i follower del cantante, i quali non si aspettavano di poter assistere ad una sua esibizione live al pianoforte.

Sebbene nella diretta abbia detto di non voler parlare di quanto accaduto negli ultimi mesi, Morgan ha comunque parlato della vicenda in un altro post pubblicato più o meno alla stessa ora sul suo profilo Instagram.