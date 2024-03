Francesca Fagnani, che colpaccio: chi sono i nuovi ospiti di Belve

A partire dal 2 aprile andrà in onda su Rai 2 la nuova stagione del talk show Belve, caratterizzato da interviste cult da parte della conduttrice Francesca Fagnani a diversi ospiti. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo numerosi rumors su chi potrebbe sedersi in uno dei salotti più amati della tv. In particolare sono stati annunciati una famosa modella, attrice e cantante ed un vice premier italiano. I due si aggiungono a Fedez, attualmente al centro dell’attenzione su tutti i media a causa della sua presunta rottura con la moglie Chiara Ferragni. Ma chi sono nello specifico i due nuovi ospiti?

Si tratta precisamente di Carla Bruni, all’anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, la top model italiana naturalizzata francese, nota anche per il suo matrimonio con l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, e Matteo Salvini, segretario della Lega e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri. E’ stata un’agenzia Lapresse ad annunciare la presenza di quest’ultimo. I due si aggiungono ad un cast che vanterebbe già il rapper Fedez. Altro nome uscito sul web tra i possibili ospiti della trasmissione è stato quello della conduttrice Barbara D’Urso. Quest’ultima ha fatto recentemente la sua apparizione in televisione dopo la rottura con Mediaset ed una lunga assenza dai riflettori a Domenica In da Mara Venier.

Carla Bruni e Matteo Salvini ospiti a Belve

La modella torinese Carla Bruni ha sfilato per le più importanti case di moda e potrebbe essere bersagliata dalle pungenti domande della conduttrice sia sulla sua vita professionale che privata. Ultimamente il generale Vannacci ha anche rivelato che i due andassero a scuola insieme, quindi ci si aspetta dichiarazioni in merito. Per quanto riguarda Salvini, è la prima volta nella storia del programma che a essere intervistato sarà direttamente un vice premier e ministro esponente del Governo. Non è tuttavia nuovo che un personaggio politico si siede sulla poltrona del salotto della Fagnani. Nel 2021 ci sono stati Matteo Renzi e Virginia Raggi, nel 2019 Daniela Santanché e Mara Carfagna, nel 2018 Giorgia Meloni. L’intervista con protagonista il Ministro dei trasporti dovrebbe essere registrata la prossima settimana. Non sappiamo, tuttavia, ancora in quali puntate tra le cinque che andranno in onda saranno presenti sia Salvini che Carla Bruni.