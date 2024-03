Belve: nuove puntate in arrivo. Quando inizia e chi ci sarà

Francesca Fagnani è pronta a tornare con Belve. Tv Blog conferma che il programma di Rai 2 sarà trasmesso per tutto il mese di aprile. Svelati alcuni retroscena sui papabili ospiti.

Il sito ha confermato che Belve rinizierà il 2 aprile e terrà compagni agli spettatori per 5 appuntamenti. L’ultima puntata è prevista per il 30 aprile. Dopodiché le sorti del programma sono ancore incerte. La Rai è pronta a riconfermare la trasmissione, ma non è chiaro se la Fagnani abbia ancora la volontà di rimanere in azienda. Magari ha ricevuto proposte più allettanti.

Il format per ora rimane invariato, così come il modo di gestire le interviste. Incominciano a circolare alcuni nomi sui presunti ospiti. La possibilità di avere Fedez come intervistato diventa sempre più reale, ma sicuramente non sarà nella prima puntata. Bisognerà dunque vedere quando ci sarà questa ospitata molto attesa. Sul web, nel frattempo, si chiede un’intervista a Barbara d’Urso che magari, in questo modo, riuscirebbe a svelare qualche retroscena su ciò che le è accaduto in Mediaset.

Fagnani: la Rai non se la vuole far scappare

Ciò che ha infastidito la conduttrice è stato il mondo in cui, improvvisamente, non le è stato più permesso di intervistare Fedez, a causa della volontà dei vertici. La Fagnani ha espresso un grande rammarico per tutto ciò e quindi stanno circolando rumors sulla possibilità di traslocare altrove.

Secondo un’indiscrezione lanciata da Oggi qualche mese fa, sembra che alla conduttrice sia stato chiesto di riproporre la sua trasmissione o su un’altra rete o su una piattaforma online. Oltre ad alcune limitazioni che sta imponendo la Rai alla Fagnani, c’è anche il problema della riduzione del budget che è sempre maggiore.

Una serie di fattori che porterebbero la Fagnani a guardarsi intorno. Al tempo stesso lei è molto affezionata al suo programma e anche i telespettatori. Dunque la Rai farà di tutto per non farsela scappare. Ma il dubbio sulla riconferma del format verrà svelato solamente ad autunno 2024, per ora non resta che guardare le nuove puntate ad aprile.