Belve, clamoroso addio di Fagnani? Missione Rai per trattenerla

C’è la possibilità che il programma di Francesca Fagnani, Belve, cambi rete. Dopo il successo avuto anche quest’anno, la Rai sarebbe pronta a riconfermare la trasmissione, ma sembra che la conduttrice abbia avuto una proposta molto allettante da parte della Warner, secondo quanto riportato da Oggi. Ci sarebbe dunque l’idea di far traslocare il programma su una rete non generalista. Oppure è sorta anche l’ipotesi di trasferire il format su una piattaforma on line.

Francesca Fagnani con il suo “Che belva si sente?” è diventata un cult e molti telespettatori guardano con grandi aspettative il suo programma. Ultimamente, però, sembra che alla conduttrice non venga permesso di lavorare in serenità, come ha riportato il settimanale Oggi. Per questo non è da escludere che la Fagnani possa accettare proposte da altre reti.

Tra i casi più eclatanti il veto sull’ospitata di Fedez. Ma c’è anche un altro problema: il budget. Come riporta Oggi, ogni anno tende a diminuire, seppur il programma porta comunque indotti pubblicitari. Al momento si sta quindi escogitando un piano per far rimanere la Fagnani su Rai 2.

L’ospitata (mancata) di Fedez

Inizialmente si era parlato di un’ospitata a Belve di Fedez. Poi, quando il rapper era ricoverato, la Rai ha comunicato di non volere la sua presenza. In molti hanno pensato che i motivi fossero legati ai trascorsi del Concertone del 1° maggio, o alla sua esibizione su Costa Crociere, durante lo scorso Festival di Sanremo. Ma la Rai ha smentito, spiegando che il reale motivo era legato al budget. Fedez avrebbe dunque chiesto un cachet troppo alto, rispetto alle possibilità che ha la produzione della trasmissione.

Anche la Fagnani aveva commentato la vicenda. Prima aveva pubblicato la notizia, facendo in primis gli auguri di una pronta guarigione a Fedez, e poi aveva spiegato di non condividere la scelta presa dalla Rai. Raggiunta poi da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro, aveva ribadito che si augurava che la rete non interferisse più con le scelte autoriali del programma.

La vicenda era stata poi commentata dal rapper, una volta dimesso dall’ospedale. Fedez non ha apprezzato né la scelta della Rai né le tempistiche con la quale è stata comunicata. Ha sottolineato che sarebbe andato anche gratuitamente, ma ben consapevole che in realtà la motivazione dietro questa decisione fosse un’altra.