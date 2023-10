Fagnani, Tapiro per Fedez: bordata alla Rai, “Che non avvenga più”

Nella puntata di Striscia La Notizia che andrà in onda stasera, 4 ottobre, a partire dalle 20:35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro ad una delle giornalisti e presentatrici più in voga del momento. Stiamo parlando di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve. Il tg satirico ha scelto di consegnare questo “onore” alla Fagnani a causa del caso creatosi dietro all’intervista di Fedez nel suo programma. Diversi giorni fa, infatti, era stata annunciata la presenza del rapper in una delle puntata della nuova edizione della trasmissione. Tuttavia, poco dopo, si è diffusa la notizia secondo la quale la Rai avrebbe bocciato la proposta di Belve a causa dei precedenti del cantante con l’azienda.

A questo punto, la giornalista aveva rilasciato un commento relativo all’intera vicenda sul suo profilo Instagram. Francesca aveva prima di tutto specificato che giustamente il suo pensiero in questo momento si rivolge soprattutto alla salute di Fedez, augurandosi che possa presto riprendersi. Dopodiché, aveva confermato il gossip, spiegando però di non essere d’accordo con la decisione della Rai. Alla luce di tutto ciò, Valerio Staffelli ha deciso di raggiungere la Fagnani e chiederle il suo parere. “C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo”, ha ribadito la conduttrice di Belve, spiegando il suo disappunto nella speranza che in futuro possa esserci la possibilità di intervistare Fedez.

Staffelli non si è fermato e ha continuato ad incalzare la giornalista, chiedendole come potrebbe reagire nel caso, in futuro, la Rai decida di intervenire nuovamente nelle decisioni autoriali, imponendo un veto ad un’eventuale nuova intervista. “Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla”, ha risposto Francesca Fagnani, lanciando una ferma stoccata all’azienda. Queste le dichiarazioni della giornalista uscite fino ad ora. Per vedere il servizio completo e scoprire cos’altro avrà rivelato la conduttrice di ‘Belve‘ bisognerà attendere la puntata di Striscia La Notizia in onda questa sera.

Fedez: i motivi dietro il divieto della Rai

Il primo episodio scatenante delle tensioni tra la Rai e Fedez risale al 2021, quando, durante il Concertone del Primo Maggio, il rapper si era lasciato andare a delle forte dichiarazioni sul palco. Non solo, a seguito dell’esibizione, aveva pubblicato sui suoi social una telefonata intercorsa fra lui e la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani, dai toni molto accesi. Nonostante ciò, il cantante ha avuto l’opportunità di riapparire in Rai durante il Festival di Sanremo del 2023. Ma, durante una sua performance, Fedez aveva strappato una foto del viceministro Galeazzo Bignami in segno di protesta, portando Stefano Coletta a dissociarsi a nome della Rai.