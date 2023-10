Fedez cancellato da Belve, Fagnani sbotta con la Rai: lo sfogo

Solamente poche ore fa, TvBlog ha diffuso la notizia secondo la quale la Rai si è opposta alla proposta del team di Belve di avere Fedez come ospite di una delle imperdibili interviste di Francesca Fagnani. A seguito della diffusione della news, si sono diffuse moltissime speculazioni a riguardo. Per questo, la Fagnani ha voluto rompere il silenzio e chiarire la situazione. La giornalista ha dato prima di tutto priorità alla salute di Fedez, augurandosi che il rapper stia meglio in seguito al suo ricovero per l’emorragia provocata da due ulcere anatomotiche. Dopodiché, Francesca ha confermato quanto riportato da TvBlog, specificando però di non essere d’accordo con il divieto della Rai. Ecco quanto scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram:

L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno.

Dunque, la Fagnani non condivide la decisione della Tv di Stato e vorrebbe ancora avere l’opportunità di avere Fedez nella sua trasmissione, Alla fine, infatti, la giornalista ha lasciato una porta aperta. “Magari non finirà così“, ha concluso la conduttrice, anticipando che cercherà comunque di fare in modo di poter fare questa tanto attesa intervista con il marito di Chiara Ferragni. Il mondo del web, infatti, era andato letteralmente in tilt alla notizia che Fedez si sarebbe sottoposto alle domande belvate della Fagnani.

Finalmente, il pubblico avrebbe avuto la possibilità di vedere l’artista fuori dalla sua comfort zone, messo faccia a faccia ad un contradittorio senza l’aiuto dei social. In tanti non vedevano l’ora di venire a conoscenza dei segreti mai raccontati di Fedez, della sua carriera e della sua vita con Chiara Ferragni. Chissà se Francesca Fagnani riuscirà a far cambiare idea ai vertici Rai o se l’intervista al rapper milanese rimarrà solo un’utopia.

Fedez e il divieto della Rai: i motivi

Com’è noto, i trascorsi tra la Rai e il rapper non sono dei più sereni per diversi motivi. Prima di tutto, c’è stato l’episodio risalente al Concertone del Primo Maggio del 2021 e alle forte dichiarazioni fatte sul palco, seguite dalla pubblicazione della telefonata intercorsa fra lui e la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani. Ad aggravare la situazione, poi, si è aggiunta l’esibizione di Fedez durante il Festival di Sanremo 2023, con il freestyle del cantante, durante il quale aveva strappato una foto del viceministro Galeazzo Bignami. Performance che aveva portato anche Stefano Coletta a dissociarsi a nome della Rai.