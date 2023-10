Belve, Fedez salta: non c’entra la salute ma il pugno di ferro Rai

Fedez non sarà più ospite di Francesca Fagnani a Belve: ecco quali sono i motivi dietro al no categorico della Rai

La notizia bomba della partecipazione di Fedez a Belve, celebre talk show condotto da Francesca Fagnani, era stata lanciata qualche giorno fa da DavideMaggio.com e aveva mandato i fans del rapper e della trasmissione in fibrillazione. Il cantante è infatti da sempre considerato un personaggio molto controverso e la sua partecipazione nel programma della Fagnani era attesa da tempo.

Come tutti sapranno però al momento l’artista è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna dovuta a due ulcerazioni a carico dell’apparato gastrointestinale. Motivo per il quale Fedez sarà costretto a una lunga convalescenza (qui i dettagli). Non sarebbe però questo il motivo dietro all’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da TvBlog circa il mancato consenso della Rai all’ospitata del rapper a Belve. A cosa sarà dovuto allora il veto della Televisione di Stato?

Il no della Rai a Fedez: i motivi

Stando a quanto riportato da TvBlog la Rai, non appena appresa la notizia della presenza di Fedez a Belve, avrebbe espresso il suo pieno dissenso per alcune ragioni legate ai trascorsi non proprio sereni tra il rapper e la rete. A quanto pare la motivazione sarebbe legata alla celebre partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto ciò che capitò in seguito nonché alle dichiarazioni che l’artista fece sul palco.

Ovviamente il riferimento è lampante e va alla pubblicazione da parte di Fedez della telefonata intercorsa fra lui e la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani, che, stando a quanto dichiarato dall’allora direttore di Rai3, Franco Di Mare, era stata volutamente manipolata dallo stesso cantante.

Ma non sarebbe solo questo il motivo dietro al no categorico della Rai: il dissenso trova radici anche in ciò che è accaduto nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, in particolare durante l’esibizione del rapper nella seconda serata della kermesse musicale a bordo della nave di Costa Crociere in rada nelle acque della famosa città ligure.

In quell’occasione Fedez aveva infatti cantato un suo nuovo pezzo rap di cui aveva affermato di assumersi “piena responsabilità”, sottolineando che il testo non era stato visionato da nessuno della Rai prima della sua esibizione. Come in molti ricorderanno poi, durante la performance Fedez aveva stappato una foto del viceministro Galeazzo Bignami e aveva anche parlato del cancro che ha affrontato finendo con una dedica a Gianluca Vialli, morto a causa del tumore al pancreas.

Quell’evento fu particolarmente grave e costrinse l’allora direttore dell’intrattenimento prime time, Stefano Coletta, a dissociarsi a nome della televisione pubblica. Insomma, pare proprio che non vedremo il cantante seduto sul celebre sgabello della Fagnani.