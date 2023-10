Fedez: volo Usa saltato e chiamata al 118. Nuove rivelazioni

Come sta il cantante e nuove rivelazioni sul giorno in cui arrivò la chiamata al 118: impegni lavorativi annullati e gli accertamenti medici

Come ormai tutti sapranno venerdì 29 settembre il rapper Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in seguito a un’emorragia interna causata da due ulcere, ovvero due lesioni della mucosa intestinale. Attualmente il cantante risulta ancora ricoverato nella struttura ospedaliera e nella giornata di ieri a rassicurare tutti i suoi fans era stato proprio il chirurgo che nel marzo 2022 operò Fedez per un raro tumore al pancreas.

Stando alle parole del medico il cantante si sta sottoponendo alle cure per guarire dall’ulcera gastrica, che potrebbe essere una diretta conseguenza, anch’essa relativamente rara, dell’intervento al quale il cantante si è sottoposto ormai più di un anno e mezzo fa. “ Si tratta di un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo ‘cucito’, suturato” , aveva affermato il chirurgo Massimo Falconi al Corriere della Sera.

Nelle ultime ore però sono trapelate nuove indiscrezioni sulla salute del rapper e sulla terribile vicenda che lo ha visto protagonista nelle ultime ore costringendo anche la moglie Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi in occasione della fashion week, a tornare di corsa in Italia per stare accanto al coniuge in questo difficile momento.

La corsa in ospedale e la mancata partenza per Los Angeles

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa, nel momento in cui Fedez ha accusato il malore, il rapper e tutto il suo entourage erano in procinto di partire per Los Angeles. Il giorno prima della partenza però il rapper ha iniziato ad accusare dolori addominali molto forti ed è stato costretto a chiamare il 118 per farsi portare d’urgenza nella struttura ospedaliera dove è attualmente ricoverato.

Al suo arrivo in ospedale pare che i sanitari si siano subito resi conto della gravità della situazione e, dati anche i precedenti ospedalieri del cantante, hanno deciso immediatamente di sottoporlo a un esame endoscopico d’urgenza, che ha permesso ai medici di visionare l‘apparato gastrointestinale del rapper attraverso una sonda con telecamera e identificare quindi l’emorragia interna e le ulcerazioni.

“ Una complicanza che è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento “, ha spiegato dottor Massimo Falconi. La gravità della situazione e l’abbondante perdita di sangue hanno però costretto i sanitari a sottoporre il rapper a ben due trasfusioni di sangue che gli hanno letteralmente salvato la vita.

Le cure e gli esami di approfondimento

Naturalmente, in attesa di sapere di più sulla sua condizione di salute, il rapper rimane ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli e proseguono le cure per rimarginare le ulcerazioni a carico dell’apparato digerente: “ In questi casi protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco. In genere il ricovero dura pochi giorni, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto “, ha chiarito il suo medico chirurgo.

È chiaro che l’operazione alla quale il rapper si è dovuto sottoporre l’anno scorso ha avuto e continuerà ad avere su di lui pesanti conseguenze e, una volta rientrato a casa, Fedez dovrà attenersi a rigide prescrizioni sia farmacologiche che alimentari per evitare di ritrovarsi nella medesima condizione e quindi scongiurare il pericolo di recidive: “Come aveva raccontato Federico stesso l’operazione è stata importante con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. […] Certamente si può vivere bene ma è anche uno degli interventi più complessi da effettuare e restano comunque delle accortezze che i pazienti devono rispettare”, ha infine aggiunto Falconi.

In ogni caso vi è cauto ottimismo per la sua salute e il cantante potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni per rivedere i suoi due figli, Leone e Vittoria. Attualmente con lui vi è la moglie Chiara Ferragni, che non lo ha mai lasciato solo in questo difficile momento.