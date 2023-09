Fedez, parla il chirurgo: “La verità sulla sua situazione clinica”

Sono stati giorni di apprensione per Fedez quelli appena trascorsi. Il rapper milanese è stato operato d’urgenza a Milano nelle scorse ore, sua moglie Chiara Ferragni è rientrata da Parigi annullando tutti i suoi impegni. Si è saputo che il cantante è stato ricoverato a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. In ospedale gli sono state praticate anche due trasfusioni di sangue. Non è in pericolo di vita. A spiegare nel dettaglio la situazione clinica dell’artista è stato il chirurgo Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Parla il medico che ha operato Fedez un anno e mezzo

Il medico è colui che con la sua equipe ha asportato un anno e mezzo fa il raro carcinoma neuroendocrino del cantante. Parlando con Il Corriere della Sera ha ricordato che l’operazione a cui si è sottoposto Fedez per il tumore è stata importante “con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino”. In queste ore molti si sono chiesti se il rapper abbia avuto una ricaduta oppure se il problema di salute che l’ha costretto a un ricovero d’urgenza non ha a che fare con i problemi avuti relativi al cancro.

“L’ulcera anastomotica è una conseguenza frequente dell’intervento? Può capitare, è un evento relativamente raro – ha raccontato Falconi -. Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”.

Il chirurgo ha aggiunto che ci si accorge di una simile forma di ulcera in quanto il paziente manifesta dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito).

Il percorso clinico e le cure

Per quel che riguarda il percorso clinico da seguire e le cure da ricevere, Falconi ha spiegato che una simile complicanza, “spesso può richiedere un ricovero ospedaliero” e “viene generalmente risolta con terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento”.

E ancora: “Solitamente si somministrano protettori gastrici che riducono le secrezioni acide normalmente rilasciate dallo stomaco e, se necessario, vengono fatte delle trasfusioni di sangue. In genere il ricovero dura pochi giorni, nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto”.

Ora è tutto risolto oppure c’è lo spettro che il problema si ripresenti? Il dottore ha riferito che non è da escludere che la complicanza possa riapparire. Per questo, ha sottolineato, è fondamentale che i pazienti che subiscono interventi chirurgici delicati e importanti, come nel caso del cantante, stiano particolarmente attenti alle indicazioni che vengono loro fornite. Nel dettaglio, devono avere premura di seguire la terapia farmacologica e una corretta alimentazione.

Fedez tranquillizza

Dopo che è stata resa pubblica la notizia del ricovero, Fedez è intervenuto via social tranquillizzando tutti e ringraziando i medici.