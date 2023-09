Parla Fedez dall’ospedale: “Colpito da un’emorragia interna”

Diverse ore fa, si è diffusa rapidamente la notizia secondo la quale Fedez sarebbe stato ricoverato d’urgenza a seguito di un problema di saluta improvviso. Ad allarmare ulteriormente i fan del rapper era stata una storia Instagram di Chiara Ferragni, in cui dichiarava di essere tornata prima a Milano a causa di un’emergenza. In questi giorni, infatti, l’imprenditrice digitale si trovava a Parigi per assistere alla fashion week. In aggiunta, Fedez non appariva sui social da circa quattro giorni, il che è alquanto inusuale per una persona assiduamente presente sul web come lui. A dare adito maggiormente alla notizia, poi, ci ha pensato Davide Marra, il nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio, subentrato dopo l’abbandono di Luis Sal al podcast. Marra, in una diretta Twitch, aveva chiesto di mandare un grande abbraccio a Fedez.

Ad ogni modo, poco fa, Fedez ha rilasciato un comunicato ufficiale, in cui conferma di essere ricoverato e spiega in maniera più dettagliato cosa gli è accaduto:

Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita.

Fedez: il tumore al pancreas

Com’è noto, poco più di un anno fa, Fedez ha dovuto affrontare un grave problema di salute, A marzo del 2022, il cantante è stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. L’intervento, eseguito al San Raffaele di Milano, durò circa sei ore. Fortunatamente, l’operazione andò a buon fine e il rapper era riuscito a riprendersi molto velocemente. Fedez aveva dapprima annunciato la malattia in un post su Instagram e, successivamente, diverse immagini di quei terribili giorni in ospedale erano state riprese dalle telecamere della serie firmata Amazon Prima Video “The Ferragnez“.

Successivamente, lo scorso maggio, Federico Lucia era stato sottoposto ad un altro piccolo intervento sulla cicatrice che gli era rimasta dopo l’operazione. Tuttavia, si era trattata di un’operazione principalmente estetica, dato che, durante lo scorso intervento, si erano aperti dei punti e si era ritrovato dei buchi sulla pancia. Adesso, a distanza di un anno e mezzo dal tumore che lo aveva colpito, Fedez è stato nuovamente ricoverato d’urgenza a causa di due ulcere.