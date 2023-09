Fedez ricoverato d’urgenza: Ferragni lascia Parigi annulla gli impegni

Cosa sta succedendo a Fedez? La ‘fuga’ di Chiara Ferragni da Parigi per un’emergenza sta facendo decisamente preoccupare i fan. Intanto, un loro amico, durante una diretta live, ha confermato i timori. In queste ore Il Corriere ha rivelato che effettivamente il rapper si troverebbe in ospedale, dove starebbe eseguendo degli accertamenti. Proprio in queste ore, alcuni rumor – secondo quanto riporta Leggo – parlano di un’operazione d’urgenza per il rapper. Un intervento improvviso, che avrebbe preso alla sprovvista la celebre coppia.

Facendo il punto della situazione, da qualche giorno Chiara si trovava a Parigi per prendere parte agli eventi della Paris Fashion Week. Nella serata di ieri ha condiviso alcune Stories su Instagram con cui informava i fan che stava rientrando improvvisamente in Italia, a Milano, per “un’emergenza”. Al suo fianco c’è Chiara Biasi, una delle sue migliori amiche. A quest’ultima rivolge il suo ringraziamento per esserle accanto in questo momento delicato.

Dopo di che, Chiara ha condiviso alcune foto che la ritraggono i suoi figli Leone e Vittoria. Nonostante tutto, l’imprenditrice digitale, in questi scatti appare sorridente e felice. Questo dimostra che Fedez non è attualmente in pericolo di vita. Nelle scorse ore, però, a preoccupare i fan ci ha pensato un loro amico.

Si tratta di Davide Marra, conosciuto come Mr. Marra. Quest’ultimo è il nuovo co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio. Durante una diretta su Twitch ha chiesto ai suoi fan di “mandare un abbraccio a Federico in chat”. Mr. Marra, però, ha preferito non aggiungere altro sulla questione, lasciando la situazione di Fedez e Chiara avvolta nel mistero.

Nonostante questo, le sue parole hanno rappresentato comunque la triste conferma che c’è qualcosa che non va in casa Ferragnez e che, effettivamente, c’è stata un’emergenza. Non è la prima volta che Fedez fa preoccupare i fan con il suo stato di salute. Il rapper ha dovuto affrontare un tumore al pancreas. Più volte il rapper si è svelato sul grave problema di salute, parlandone con i suoi fan, apertamente sui social network e attraverso la serie Ferragnez su Prime Video.