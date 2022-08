Fedez sbotta: “Non sono guarito in 3 giorni dal tumore”, sfogo fiume

Fedez si lascia andare a un duro sfogo in queste ore, su Instagram, contro un’attivista. Scendendo nel dettaglio, quest’ultima pare voler apertamente attaccare la moglie del rapper, Chiara Ferragni. Ma le frasi da lei usate fanno addirittura riferimento al tumore. Sembra alludere al fatto che il cantante di Bimbi per strada abbia avuto ‘strada facile’ perché è una persona nota, quando ha lottato contro il cancro al pancreas. L’allusione non può non attirare l’attenzione di Fedez, che prontamente interviene per mettere i puntini sulle i.

Solo qualche giorno fa, il rapper ha parlato delle difficoltà affrontate con il post intervento. Oggi si ritrova a dover parlare nuovamente dell’argomento, ma per difendersi da accuse abbastanza forti su un argomento assai delicato. Il tutto è iniziato per via di un commento fatto da questa attivista, Serena. Quest’ultima ha condiviso sulle Stories del suo profilo personale di Instagram un appello per Chiara Ferragni, che sembra fare non poche allusioni. In particolare, riprende un recente TikTok dell’imprenditrice digitale: “Ciao Chiara! Grazie per questo ennesimo depotenziamento del dibattico politico! Allora ti aspettiamo in piazza a lottare”.

Inizia così a elencare alcuni aspetti negativi del nostro Paese riguardo ad esempio al salario minimo e all’ultimo del jet privato. E non finisce qui. L’ultima parte è quello che ha lasciato senza parole il rapper.

“Diritto alla salute, che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in tre giorni, invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”

Fedez non perde tempo e facendo uno screenshot di queste allusioni, dà la sua risposta. Innanzitutto, ci tiene a precisare che “non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia”, facendo pensare che per lui sia stato “tutto uno scherzo”. Per il rapper questo è giocare sulla sua guarigione “come se fosse una colpa oltretutto” senza neanche conoscere tutti i dettagli, ovvero che è stato operato d’urgenza “tramite sistema sanitario nazionale come qualsiasi comune mortale”.

Detto ciò, Federico Leonardo Lucia – questo il suo nome vero – prosegue con il suo duro sfogo continuando a parlare del periodo difficile che ha dovuto affrontare per via del tumore al pancreas.

“Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volta non esiste cura”

Chiede poi scusa ai suoi follower per questo sfogo, ma a tutto c’è un limite. Fedez sottolinea che non augura a nessuno ciò che ha passato. E soprattutto non si permetterebbe mai di “dileggiare o sminuire” una situazione così importante e delicata.