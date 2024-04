Belve, corna: spunta il nome di Laura Pausini, rischio D’Eusanio bis

Rischio incidente ‘diplomatico’ a Belve, nel corso della puntata in onda il 16 aprile. Marcella Bella ad un certo punto si è avventurata in un discorso strampalato sui tradimenti ed è saltato fuori a casaccio il nome di Laura Pausini. Naturalmente la padrona di casa Francesca Fagnani ha colto la palla al balzo, sbeffeggiando un poco l’ospite. Il ‘patatrac’ è quasi scappato mentre si stava parlando della carriera all’estero della cantante catanese. In una intervista rilasciata qualche anno fa Marcella disse di aver avuto il rimpianto di non aver sfondato molto oltre i confini nazionali nonostante abbia avuto l’opportunità di farlo.

In particolare la Bella ha spiegato che dopo i suoi primi successi ha avuto molte offerte estere, ma che non ci è andata altrimenti sarebbe stata tradita dal marito Mario Merello. “Rifiutavo perché avevo il fidanzato qua e lasciarlo per uno due tre mesi significava corna lunghe così”. Fagnani ha subito affondato la lama: “Seguendo il suo ragionamento, la Pausini e quelli che hanno auto successo hanno tutti le corna“.

“Se la Pausini ha le corna sono problemi suoi”

“Se la Pausini ha le corna sono problemi suoi”, ha chiosato Marcella Bella. Si è temuto l’incidente ‘diplomatico’. La mente di molti telespettatori, come certificato da diversi commenti social, è subito corsa allo sfondone di Alda D’Eusanio sulla cantante romagnola. La giornalista, al GF Vip, riportò un pettegolezzo privo di fondamento: “Quello con cui sta la Pausini (Paolo Carta, ndr) la crocchia di botte”. D’Eusanio venne immediatamente squalificata dal reality e pare che la Pausini le abbia chiesto un maxi risarcimento.

Fortunatamente Marcella Bella non ha fatto uno scivolone disastroso come quello della D’Eusanio, riuscendo a non peggiorare la situazione in cui si è infilata: “Devo dire però che ho saputo che la Pausini all’epoca aveva un fidanzato che la seguiva dappertutto, ora ha un marito che suona con lei e la segue ovunque. Mio marito non mi seguiva e andavo all’estero da sola e non mi piaceva”.