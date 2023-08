Belen, Stefano e le corna: mamma Rodriguez infiamma il gossip

Continua lo show che vede protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e le ‘corna’. A sostegno della conduttrice argentina, fa parlare anche la mamma di lei, Veronica Cozzani. Quest’ultima, in realtà, aveva già anticipato la figlia, che nei giorni scorsi ha infiammato il gossip condividendo un video con dei cervi protagonisti. Si parla, dunque, di corna e tradimenti subiti da Belen.

Così, infatti, sembra che la conduttrice abbia voluto confermare gli scoop che vedono Stefano in compagnia di altre donne. E la situazione si fa sempre più spinosa, in quanto da parte di entrambi c’è un silenzio tombale per quanto riguarda la presunta rottura. Spuntano fuori anche delle fonti vicine ai due protagonisti della cronaca rosa italiana che si dicono certe del fatto che questo show rappresenti una montatura per mantenere i riflettori accesi.

Belen e Stefano stanno facendo appositamente tutto questo per alimentare il gossip? Tutto può essere e se così fosse i risultati li stanno ottenendo, visto che la cronaca rosa li vede ancora oggi al centro dell’attenzione. Ed ecco che arriva un gesto da parte della mamma della Rodriguez, che sembra sostenere l’ipotesi di tradimenti.

Scendendo nel dettaglio, Veronica ha condiviso in questi minuti altre foto di cervi sulle Stories di Instagram. Lo aveva già fatto qualche giorno fa, anticipando il post di Belen. Ora continua a percorrere la medesima strada, condividendo altri scatti del genere. Cosa vorranno mai dire con queste immagini?

Di certo, ai loro occhi non sarà passato inosservato il fatto che queste foto per tutti rappresentino una chiara conferma dei presunti tradimenti di Stefano ai danni di Belen. Dunque, non resta che pensare che si sta continuando a camminare su questa strada è perché l’intenzione è proprio quella.

C’è anche da dire che la mamma di Belen potrebbe aver condiviso queste immagini per un motivo non collegato alla figlia e alla sua love story con il conduttore campano. Ma i fan sono ormai certi che il riferimento sia proprio a quanto sarebbe accaduto tra loro. D’altronde, questa non sarebbe la prima volta che mamma Rodriguez interviene sui social per la figlia.

A questo punto, non resta che attendere per capire se finalmente Belen e Stefano decideranno di spiegare come stanno davvero le cose. A breve, pare che De Martino sarà ospite di una delle puntate della nuova edizione di Belve e i fan credono che Francesca Fagnani possa riuscire a tirar fuori la verità.