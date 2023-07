Parla Belen e dà fuoco alle polveri. Reazioni: “Stefano l’ha tradita”

Belen Rodriguez non ha nessuna intenzione di fermare il gossip, anzi pare lo voglia incendiare ancora di più. Come è ormai arcinoto, il matrimonio con Stefano De Martino si è arenato di nuovo. Da quando la notizia è divenuta certa, sia lei sia lui non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, limitandosi a un paio di Stories Instagram in cui hanno lasciato trapelare i loro stati d’animo. Nelle scorse ore la modella argentina si è spinta un po’ più in là, pubblicando un post in bacheca (l’ultimo risaliva a 6 giorni fa) che ha dato fuoco alle polveri.

“E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne”. Così Belen a corredo di quattro scatti in cui la si vede sola soletta. I fan hanno subito scandagliato l’hashtag, interpretando quel “il sesto senso delle donne” come una sorta di confessione relativa a presunti tradimenti subiti da Stefano De Martino. Centinaia di utenti, in una manciata di minuti, hanno sostenuto che con il sopra citato messaggio la Rodriguez abbia voluto comunicare di avere ricevuto le corna.

Finita qui? Manco per idea: in una delle fotografie si vede Belen a bordo di un quad la cui targa, curiosamente, ha le lettere “ex“. Coincidenza o messaggio criptato? Chissà, certo è che se si trattasse di una semplice coincidenza, cadrebbe a fagiolo.

Una cosa è sicura: come poc’anzi accennato pare che l’ex volto di Tu si que vales non abbia assolutamente intenzione di passare come colei che ha tradito. Per chi non lo sapesse, da giorni si parla di una presunta love story tra lei e un tale Elio, fascinoso imprenditore bresciano. Non si è ben capito quale rapporto intercorra tra i due: c’è chi parla di intimità e chi di amicizia. Dall’altro lato continuano a germogliare le ipotesi sulle cause che hanno condotto la Rodriguez e De Martino a finire nuovamente in un vicolo cieco. E quindi, avanti tutta con il gossip.

Con quel “Il sesto senso delle donne” Belen sembra che non voglia che vengano spenti i riflettori sulla sua vita privata. A questo punto, però, potrebbe anche sputare quel benedetto osso, a patto che lo abbia in bocca.