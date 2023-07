Tradimenti Belen? Così Stefano De Martino spernacchia Corona

Stefano De Martino, dopo essere stato tirato di mezzo da Fabrizio Corona nelle scorse ore, ha reagito con un curioso gesto che sa molto di spernacchiata all’indirizzo dell’ex re dei paparazzi. Ma si proceda con ordine. Nella giornata di mercoledì 26 luglio Corona ha rilasciato dichiarazioni fiume parlando del crac sentimentale del conduttore e della modella argentina, con la quale è legato da un rapporto di amicizia.

In breve ha sostenuto che De Martino è tornato con lei per avere l’immagine di “uomo di famiglia”. Non solo: ha detto che Stefano non tratterebbe benissimo la Rodriguez, vergognandosi per come parla e come si veste. Lei di tutta risposta considererebbe il marito un uomo “vecchio” concentrato solo sul lavoro (va rimarcato che tutto ciò è uscito dalla bocca di Corona non trovando per ora la conferma di Belen, ma nemmeno la smentita). Ebbene, come ha reagito Stefano?

Stefano De Martino “fissa” il commento su Corona: il significato della mossa

De Martino, sotto al suo ultimo post Instagram, ha optato per una curiosa decisione. Ha scelto di fissare in alto un commento di un fan. Tale commento recita così: “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo”. Chiaramente il gesto ha tutta l’aria di essere una spernacchiata nei confronti dell’ex re dei paparazzi. E infatti tanti fan del conduttore campano l’hanno decifrata come una presa per il naso a Corona.

In tutto ciò, Belen e Stefano, tranne che lanciare segnali da decriptare, tengono le bocche cucitissime sulla loro situazione. Sicuro che il matrimonio sia naufragato, meno sicuro che quello che viene dipinto come il nuovo fidanzato della Rodriguez, Elio (aitante e fascinoso imprenditore bresciano), sia veramente il suo compagno. Chi dice di essere vicino alla modella sudamericana riferisce infatti che l’uomo d’affari è da parecchi anni nella vita di Belen. Ma come amico e confidente e non come fidanzato.

Prima o poi si calmeranno le acque e allora sarà il momento delle spiegazioni e delle rivelazioni. Per ora ognuno per la sua strada, arrivederci e grazie. Un cotanto caos sentimentale c’è già che sogna il terzo clamoroso ritorno di fiamma.