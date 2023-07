Corona, boom: “La verità su Belen e Stefano, cosa mi ha detto lei”

Fabrizio Corona racconta una sua versione sulla rottura di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che potrebbe spiegare cosa sta accadendo. L’ex re dei paparazzi rivela di aver anche parlato di recente con la conduttrice argentina, la quale gli avrebbe descritto una situazione per lei insostenibile. Addirittura Belen non sopporterebbe più Stefano. Il condizionale è d’obbligo.

Dopo l’intervento di Roberto Alessi di Novella 2000 sulla verità legata al rapporto tra la Rodriguez ed Elio Lorenzoni, ecco che Corona sgancia la sua bomba. L’ex paparazzo sul suo canale Telegram è un fiume in piena. Secondo la sua versione, Belen e Stefano si sarebbero lasciati già da sei mesi. Lui si vergognerebbe di lei, lei pare lo consideri come un uomo ormai vecchio dentro.

“Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”

Queste le forti parole usate da Fabrizio Corona per descrivere quanto accaduto negli ultimi tempi tra De Martino e Belen, prima della rottura. E non finisce qui. Infatti, l’ex re dei paparazzi si lascia andare ad altre rivelazioni riguardanti i presunti motivi che avrebbero portato all’ennesimo addio tra il conduttore campano e la Rodriguez.

“Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede ‘Quando esci, con chi esci?’, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde ‘Ca**o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino'”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tanti scheletri nell’armadio?

Corona continua con i suoi scoop riguardanti i protagonisti della cronaca rosa italiana. Sottolinea che Belen ha sempre reso note le sue relazioni e cita Michele Morrone, Gianmaria Antinolfi e Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la seconda figlia Luna Marì. Ora è spuntato fuori il nome dell’imprenditore Elio: “Ma chi ca**o è? Risposta: nessuno. Un tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili di Maria Belen Rodriguez”.

Invece, di De Martino si sa poco. Corona lo descrive come un uomo che appare “lavoro, casa, lavoro, moglie, figlio e addirittura una figlia che tratta come sua, anche se di un altro”. Lui ufficialmente ha avuto tre donne: “Emma, Belen e forse qualcun’altra; pare che abbia amato solo loro, che sia monogamo, che non sia interessato al sess*, che sia fedele”.

Allo stesso tempo, l’ex paparazzo non può riconoscere che Stefano è riuscito a raggiungere un alto livello in nel mondo della televisione. Da ballerino di Amici di Maria De Filippi è entrato nel mondo del gossip da protagonista e si è creato la sua immagine pulita, arrivando sino alla conduzione e a un programma tutto suo.

Certo, non mancano le frecciate tra questi riconoscimenti, da “ragazzino usato per fare il primo figlio” a “uomo che si fa trasformare esteticamente con modo di comportarsi e di vestirsi all’immaginario uomo ideale di Belen Rodriguez”. Oltre questo, Fabrizio si dice certo del fatto che De Martino riuscirà a diventare “uno dei più forti conduttori italiani”.

Per farlo non deve esporsi più di tanto, apparendo come l’uomo ideale, pulito ed educato. Ma Corona precisa che Stefano è umano e che anche lui ha “i suoi segreti e i suoi scheletri nell’armadio, come tutti del resto”.

Perché Stefano è tornato con Belen? Parla ancora Corona

Secondo Fabrizio Corona, De Martino sarebbe tornato tra le braccia di Belen solo per interesse, dopo che lei ha avuto una figlia con Antonino Spinalbese. Ma da cosa avrebbe ottenuto dei frutti con questo ritorno di fiamma? Questa la versione dell’ex paparazzo:

“Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto”

Bisognerà ora capire se Stefano e Belen decideranno di rispondere a questo commento fiume. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per loro di rompere questo rumoroso silenzio.