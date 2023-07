Belen, retroscena: “Casta come un giglio e nessuno stana Stefano”

Negli ultimi giorni ad attirare l’attenzione sono state le voci sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tante le indiscrezioni che avevano spinto ad ipotizzare che tra i due potesse consumarsi una nuova rottura, specialmente quando la modella fu paparazzata assieme ad Elio Lorenzoni, imprenditore con cui aveva mostrato una certa intesa. Sembrerebbe, però, che lo scenario sopra descritto sia stato mal interpretato.

Belen ed Elio semplici amici: il nuovo retroscena

Belen ed Elio non sarebbero una coppia. È stato Roberto Alessi di Novella2000 a riportare una versione dei fatti diversa da quanto recentemente vociferato. Tra la modella e l’imprenditore, infatti, ci sarebbe una semplice amicizia: “‘Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone’. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. ‘Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più’” ha scritto Alessi. Ci sarebbe dell’altro: “Chi vuol loro bene (sia a lei che a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio“.

Alessi ha poi parlato anche di Stefano De Martino, spiegando come si sia spesso parlato di presunti tradimenti senza che ci sia mai stata una foto o una paparazzata: “‘Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela’, mi dicono, ‘Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque’. Sarà” È stato quanto scritto da Alessi.

Gli ultimi rumor su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Rimane da capire quanto possano essere attendibili le fonti che negano un possibile legame sentimentale tra Elio e Belen. Fatto sta che, negli ultimi giorni, sono state diverse le indiscrezioni sul loro conto. Non solo l’intesa mostrata al compleanno di Ignazio Moser (dove Stefano era assente), ma anche il rumor secondo cui Belen avrebbe lasciato l’abitazione a Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano, così da stare con la presunta nuova fiamma e sfuggire ai paparazzi.

Anche Stefano De Martino, nelle ultime settimane, non era stato totalmente esente da gossip. La vicinanza ad Alessia Marcuzzi in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, con l’ex ballerino sprovvisto di fede al dito, aveva spinto i fan ad ipotizzare una relazione tra i due (poi smentita dalla conduttrice), in memoria di un vecchio gossip che li aveva visti protagonisti anni prima.

Nelle ultime ore, Stefano aveva postato un video sui social dalla dubbia interpretazione. Trattasi di una cover di Justin Timberlake della canzone d’amore A song for you di Leon Russel, e non è da escludere che possa trattarsi di una replica a Belen. Pochi giorni prima, infatti, la modella aveva postato sui social la copertina del brano Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites. Due canzoni molto diverse, usate per esprimere stati d’animo differenti.