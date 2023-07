Stefano De Martino replica a Belen: il messaggio è struggente

Si torna a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, stavolta per via di una mossa social del conduttore di Bar Stella che potrebbe essere indirizzata alla modella argentina. La crisi tra i due rappresenta uno dei casi più discussi di questa calda estate, con voci e gossip che hanno visto protagonisti entrambi.

Ebbene, Stefano De Martino, nella giornata di martedì 25 luglio, ha postato una storia su Instagram dove ha ripubblicato un estratto del video della pagina Musicdiscoveryhour, dove si mostra Justin Timberlake mentre canta A song for you di Leon Russel, brano del 1970. Nulla di strano, sembrerebbe, se non fosse per il significato delle parole della canzone, che potrebbero lasciar intendere un particolare stato d’animo di Stefano.

Al di là del titolo del brano, che lascia poco spazio ad interpretazioni, la canzone presenta diversi passaggi significativi. “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te” è una frase che tende a ripetersi. “Nessuna è più importante per me” è un altro esempio del sentimento espresso da questo brano. “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica” per concludere, è il passaggio che meglio racchiude il significato dell’intero brano.

Non è dato sapere se la scelta di Stefano di condividere un brano come questo possa essere letta come una replica a Belen, magari comunicando ciò che prova in questo momento. Anche la modella argentina, nella serata di sabato 22 luglio, aveva fatto una mossa simile a quella dell’ex ballerino, postando sui social la copertina del brano Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites.

La conferma che qualcosa tra Belen e Stefano non stesse andando come previsto la si aveva avuta soprattutto quando la modella argentina era stata paparazzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Poco tempo dopo, la voce secondo cui Belen aveva lasciato la sua abitazione nel cuore di Brera per recarsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano, così da stare con la presunta nuova fiamma e sfuggire a quei paparazzi che sembrava stessero assediando la sua abitazione.

Anche Stefano, nelle scorse settimane, non era stato esente da gossip sul suo conto. Si ricorderà, ad esempio, la sua vicinanza (senza fede al dito) ad Alessia Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai, con i fan che, memori di quanto vociferato anni prima, avevano rilanciato l’ipotesi che i due potessero avere una relazione, tanto da suscitare la reazione infastidita della conduttrice di Boomerissima.

Ad ogni modo, Belen, dopo esser stata al centro della cronaca rosa, aveva rotto il silenzio sui social proprio attraverso la pubblicazione della canzone sopra citata. Ora è toccato a Stefano, con quello che sembrerebbe essere un messaggio alla modella argentina, ma con un tono e un significato molto diversi. Di seguito il testo tradotto del brano A song for you:

Sono stato in tanti posti nel corso della mia vita

ho cantato tante canzoni, ho creato delle brutte rime

ho recitato la mia vita sui palchi

con diecimila persone a guardarmi

ma ora siamo soli e canto questa canzone per te

L’immagine che hai di me è ciò che spero di essere

sono stato scortese ma, cara, non vedi

che nessuna è più importante per me

piccola, non riesci a vedermi dentro

ora che siamo soli e canto questa canzone per te

Mi hai insegnato segreti preziosi della verità

non nascondendomi nulla

ti mostravi per come eri

mentre io mi nascondevo

sto molto meglio ora e se non mi vengono le parole

ascolta la melodia perché lì si nasconde il mio amore

Ti amo, dove non c’è spazio o tempo

sei l’amore della mia vita, sei mia amica

e quando finirà la mia vita

ricorda quando stavamo insieme

eravamo soli e cantavo questa canzone per te

Eravamo soli e cantavo questa canzone per te

eravamo soli e cantavo questa canzone per te.