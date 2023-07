Belen rompe il silenzio social: “Non mi sento uno schifo”

Belen Rodriguez, dopo il polverone sollevatosi per la terza separazione da Stefano De Martino, non ha detto una parola. Il gossip l’ha aggredita (o forse è lei che si è auto spinta per l’ennesima volta nel turbinio della cronaca rosa). A far parecchio baccano le paparazzate in compagnia di Elio, imprenditore bresciano che pare sia la sua nuova fiamma. Ma come sta la Rodriguez? Come sta vivendo questa burrasca sentimentale? Lei stessa lo ha lasciato intendere chiaramente.

Lungo la serata di sabato 22 luglio, dopo che per giorni ha mantenuto i suoi profili social mutissimi, ecco che ha fatto spuntare una story su Instagram in cui ha in qualche modo rotto il silenzio. La modella argentina ha postato la copertina di un brano assai particolare, “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites”. Trattasi di una canzone del rapper El Chojin. Non una canzone qualunque bensì una che pare definire in modo perfetto lo stato d’animo e i pensieri che la stanno attraversando in questo momento.

D’altra parte non è la prima volta che la Rodriguez, per spedire messaggi, pubblica delle canzoni o dei passaggi di esse. A onor del vero è una pratica a cui ricorrono molti. Infatti tantissimi sono coloro che, piuttosto che parlare in prima persona in momenti difficili, preferiscono far passare riflessioni, ragionamenti e messaggi attraverso la musica.

Di seguito il testo tradotto di “Rie cuando puedas” che funge come una sorta di ‘testamento spirituale’ del periodo che sta passando la modella. Alcuni passaggi colpiscono in particolar modo. “Non significa che mi sento uno schifo” ad esempio è illuminante e lascia intendere che Belen non si vuole autoflagellare. E ancora: “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”. Spazio anche al tema delle bugie: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”.