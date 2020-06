Belen Rodriguez, è alta tensione causa De Martino: accuse dopo rottura

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati e il gossip è ormai esploso. Non sappiamo cosa succederà in futuro tra i due ma siamo convinti che la conduttrice ci andrà coi piedi di piombo: è ciò che si evince almeno dalle varie interviste che ha rilasciato, in cui parla di voler pensare soprattutto a sé stessa e al suo bellissimo Santiago. Nonostante l’improvviso periodo di sofferenza gli haters non hanno perso l’occasione neanche questa volta di criticare aspramente la showgirl, alcuni superando ogni limite e accusandola di aver causato la rottura con Stefano con i propri atteggiamenti. De Martino e Belen si sono lasciati per motivi non del tutto chiari, quindi non comprendiamo questa gente con la sfera di cristallo, o meglio: il loro atteggiamento ci fa pensare che non ci sia alcunché da capire e che si tratti semplicemente di odiatori da social. Cos’è successo oggi? Ve lo diciamo subito.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, non si parla che di loro: esploso il gossip, stanchi i follower

Sul profilo Instagram di Chi si sta dando particolarmente spazio a Belen perché è chiaro che almeno per il momento la rottura con Stefano sia la notizia dell’estate; a quanto pare ciò non sta bene ai tanti che in varie occasioni hanno scritto che leggere di Belen è diventato noioso. Possiamo comprendere da un certo punto di vista che l’argomento diventi stressante a lungo andare ma i lettori dovrebbero mettersi nei panni degli editori e chiedersi cosa farebbero al loro posto: sarebbe sbagliatissimo non dare il giusto peso a questa rottura sia perché la Rodriguez e De Martino sono due personaggi molto noti sia perché il loro idillio non sembrava destinato a questa fine; non subito almeno. Ad ogni modo tra le tante proteste c’è stato anche chi ha esagerato, e a questi commentatori ha risposto Belen in persona col suo profilo ufficiale.

Belen offesa per Stefano, la conduttrice sclera: parole dure dopo la rottura con De Martino

“Adesso arriva l’estate e […] un marito è scomodo”, ha commentato una follower a cui Belen ha dedicato una lunghissima risata, come a voler sottolineare l’enormità della sciocchezza che aveva scritto. Commenti di questo tipo sono arrivati anche in lingua spagnola: una ragazza ad esempio ha accusato la Rodriguez di non avere autocritica e di essere molto egoriferita e qualcun’altra ha messo in discussione che la colpa sia del marito; proprio a queste utenti la Rodriguez ha risposto a tono con un commento carico di acredine e al tempo stesso di delusione: “E voi cosa ne sapete? Com’è facile parlare in questo modo così egoista!”. C’è stato anche chi ha sottolineato che dev’essere “insopportabile” vivere con Belen e che è molto meglio Cecilia, tra l’altro ora incinta di Ignazio Moser, e pure per lei la risposta è arrivata: “Passa un po’ di tempo con me se hai il coraggio e poi me lo dici. Devi essere cattiva per scrivere cose del genere!”. Sicuramente i commenti di questo tipo si moltiplicheranno nel corso del tempo, quindi consigliamo a Belen, che ha già i suoi problemi, di andare avanti e di non dar retta agli haters: sa benissimo che in casi come questo ignorare è l’unica soluzione possibile. Vi lasciamo al post.